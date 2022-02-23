俄羅斯外交部宣布：與烏東「2共和國」建交

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前宣布，承認烏克蘭東部地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）獨立建國，並派維和部隊進駐。俄國外交部也在22日宣布，已與這兩個獨立共和國建立外交關係。

根據《塔斯社》報導，俄羅斯外交部22日指出，「遵照俄羅斯總統普丁於2022年2月22日頒布的法令，俄羅斯與頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republics）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People’s Republics）建立大使館級別外交關係的協議於今日正式生效。」

俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也向烏東2國的外交部長發出賀電，並表示，「為了兩國公民的利益，俄羅斯將全面發展與DPR、LPR的合作，包含兩國之間外交部的合作，加強和平、地區穩定與安全。」

俄國上議院「聯邦委員會」（Federation Council）在22日一致通過決議，准許俄羅斯總統在境外動用武力，且出動軍隊的數量、行動區域、任務和在俄羅斯境外停留的條件將由總統決定。而《路透社》也直擊俄軍的坦克、運兵車連夜摸黑駛入頓內茨克。

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