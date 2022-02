俄軍來了！烏克蘭東部平民撤光　一夕變「空城」悽涼畫面曝

VIDEO: Empty streets in eastern Ukraine.



Loudspeakers announce the location of evacuation centres in the Ukrainian city of Khartsyzsk, after Russia's President Vladimir Putin ordered troops into the self-proclaimed rebel republics of Donetsk and Lugansk pic.twitter.com/R2zlNIWMBj — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2022

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯22日與烏克蘭東部頓內茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Luhansk)兩個自稱的共和國建交,俄軍坦克被目睹連夜進駐當地執行「維和任務」。法新社稍早公布一段影片顯示,烏東地區現在宛如「空城」,街道上幾乎空無一人,廣播警報不斷宣傳疏散中心的位置,要當地民眾盡速撤離。

▲國外網友po出影片稱,烏東頓內茨克地區景象空蕩,只剩警報聲和寥寥無幾的行人。(圖/翻攝自推特/@CyberRealms1)

根據法新社指出,自俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)下令軍隊進入頓內茨克與盧甘斯克後,烏克蘭東部23日上午宛若「空城」,一段拍攝於頓內茨克州城市「哈爾齊斯克」(Khartsyzsk)的影片顯示,市內住宅區只剩2隻小狗在馬路正中央閒晃,另一處商店林立的區域也只有零星的行人在移動,店家全數關閉,廣播不斷放送著疏散避難中心的位置,要民眾盡速撤離。

推特網友David Kime也發布了類似影片稱,現在頓內茨克的街道空無一人,只剩下警報器鳴響和幾名路人。俄羅斯媒體RT電視台記者Murad Gazdiev則上傳了一段於21日晚間拍攝的影片表示,俄國官員敦促普丁承認分離主義地區的獨立地位後,頓內茨克郊區發生砲擊,而市區街道一片空蕩蕩。不過,他認為這是由於居民「害怕」烏克蘭軍隊發動報復性砲擊所致。