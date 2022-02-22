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一次看懂「頓內次克、盧甘斯克」現況　普丁為什麼承認2小國獨立

▲▼俄羅斯與烏克蘭情勢,俄烏情勢。（圖／路透）

▲被普丁承認獨立的烏東2小國，與俄羅斯烏克蘭之間的愛恨情仇一次看。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導 

俄羅斯總統普丁於當地時間21日簽署行政命令，宣布承認位於烏克蘭東部地區（頓巴斯，Donbas）的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等2個分離共和國實體為獨立狀態，並派遣俄軍進入該地維持和平。美國媒體VOA整理了2小國的現況，一次了解普丁為何承認2小國獨立。

▲▼ 烏克蘭戰爭東部局勢0222。（圖／ETtoday）

▲被普丁承認獨立的烏東2小國的地理位置。（圖／ETtoday）

地理位置

頓內次克（LPR）和盧甘斯克（DPR）地區合稱頓巴斯，位於烏克蘭東部，靠近俄羅斯邊界。基輔當局與分離主義分子，在此區域內各有實質控制區。當地主要產業為煤礦和鋼鐵生產。

人口構成

有360萬人生活在頓內次克和盧甘斯克地區，其中大多數說俄語，這是第二次世界大戰後俄羅斯工人在蘇聯時代遷徙至此的結果。據美聯社報導，近年來，莫斯科當局向當地發放超過72萬份俄羅斯護照，大約是當地人口的5分之1。

▲▼烏克蘭東部的親俄勢力「盧甘斯克人民共和國」士兵(Luhansk People`s Republic) 。（圖／路透

▲「盧甘斯克人民共和國」組成武裝部隊，實質控制部分地區。（圖／路透）

反政府武裝控制區

頓內次克和盧甘斯克的親俄分離主義分子2014年接管了政府建築，並宣布這兩個州為獨立的「人民共和國」。在他們採取這一舉動之前，俄羅斯從烏克蘭吞併了克里米亞。

當地衝突

2014年以來，有1.4萬多人在頓巴斯地區死於親俄分離主義分子和烏克蘭政府軍之間的衝突。烏克蘭和西方指責俄羅斯在軍事上和財務上支持分離主義分子，莫斯科否認這一指控。

衝突期間，一架馬來西亞航空公司的客機2014年在烏克蘭東部上空被擊落，機上所有298人遇難。國際調查人員得出結論說，飛彈是由俄羅斯提供的，發射地點位於一處親俄分離主義分子控制區。俄羅斯否認捲入擊落民航客機事件。

▲▼頓內茨克的親俄民眾在街頭上放鞭炮，慶祝普丁簽署行政命令承認獨立。（圖／路透社）

▲頓內次克的親俄民眾在街頭上放鞭炮，慶祝普丁簽署行政命令承認獨立。（圖／路透）

自稱獨立

在頓內次克和盧甘斯克地區的分離主義分子2014年奪取當地政權後，他們投票宣布了獨立。直到現在，沒有任何國家承認他們的獨立。2月21日，普丁召開了俄羅斯聯邦安全委員會的會議後，宣布承認兩地獨立。在他做出這項宣布之前，該地區的分離主義領導人發布視頻，呼籲承認他們的獨立。

▲▼頓內次克（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）。（圖／路透）

▲頓內次克（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）。（圖／路透）

地區領導人

兩地都有自行宣布的總統。「頓內次克人民共和國」在2018年舉行總統大選，由丹尼斯·普希林（Denis Pushilin）當選為所謂的總統，基輔當局當然不承認這次選舉的結果，「盧甘斯克人民共和國」的領導人則是列昂尼德·帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）。

明斯克協議

俄羅斯承認兩地獨立等於終止了《明斯克協議》，但事實上這項協議也從未得到全面落實，這項協議於2014年和2015年簽署，要求烏克蘭給予2地區實施特殊的自治地位。

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