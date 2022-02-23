陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

▲陳水扁曾與普丁見面。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄衝突進入極可能擦槍走火階段，美國總統拜登、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等西方國家領導人穿梭斡旋，仍盼透過外交手段，轉圜俄國總統普丁的決定。也許大多數人不清楚，其實前總統陳水扁跟普丁可是有小小交情，曾在1995年在台北市長任內，與當時還是聖彼得堡副市長的普丁見面並合影，因為這個淵源，後來台灣製造潛艇才能有俄國的技術指導。

前高雄市長韓國瑜2019年曾批「台灣鬼混20年」，歸咎3任總統是罪魁禍首，當時資深媒體人黃創夏透過臉書，以俄羅斯、瑞典與丹麥，技術指導中鋼及台船，製作潛水艇最核心且最艱難的「真圓壓力艙」為例反駁韓。

對於這段淵源，黃創夏堤及，「這是在1995年的小小的台北市長（陳水扁）和更小的聖彼得堡副市長（普丁）建立了交情，那時的陳水扁仍然只是在野黨，而且壓根沒有想要選總統，仍然會替台灣爭取更多的機會！」

黃創夏當時也上傳陳水扁與普丁的合照，補充道，這張照片，陳水扁從來沒有回到台灣後就四處宣傳誇耀自己的偉大，而是2000年以後，陳水扁當選了總統，而普丁也成了強人，俄羅斯的媒體才公布出來的，也因為這個淵源，台灣的國安團隊才能完成後續的交流和牽線。

克林姆林宮昨承認烏克蘭東部分離地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，與之建交，並以維和名義派兵進場。隨著烏俄衝突有可能擦槍走火，危機轉捩點掌握在普丁手中，一舉一動皆是國際焦點。據外媒報導，台灣擬響應華府，將對俄祭半導體制裁。

面對烏俄危機，台灣方面也緊盯情勢發展，同時強化台海軍事動態整備，儘管部分聲音拿台灣比擬烏克蘭，但卻被總統蔡英文反駁。