「同餐廳、相近時段用餐」就中鏢！房屋代銷群聚擴大　北市發158細胞簡訊

記者袁茵／台北報導

台北市21日新增1例確診，為20日公布的境外移入個案（案20028）妻子（案20162），由於兩人曾經與新北市設計師、雙北房屋代銷案的2名確診者（案19625、案19813）有相同足跡，因此也被列為相關群聚中，並將案20028改判本土。台北市副市長黃珊珊說明，由於這2人與新北市確診者於2月9日足跡重疊，目前不排除足跡重疊感染。

台北市副市長黃珊珊21日於防疫記者會說明，北市北投區今天新增1例確診，為一名女性（案20162），其丈夫就是20日公布的，從中國大陸入境31天才確診的境外移入（案20028），由於案20028入境31天才確診，但感染Omicron變異株的潛伏期不至於這麼長，所以有些不太尋常，所以匡列妻子（案20162）採檢，進而發現確診。

黃珊珊提及，這夫妻倆（案20028、案20162）曾經和新北市本土個案（案19813）於2月9日在同餐廳、相近時段用餐，不排除足跡重疊造成感染，不過仍要等待基因定序。

針對中央於21日將案20028由境外移入改判本土，黃珊珊指出，截至下午1時為止，共匡列居家隔離92人，其中1人陽性（案20162），其他73人採檢陰性，18人檢驗中，北市衛生局已發送158則簡訊，通知足跡重疊對象自我健康監測。

黃珊珊表示，此案雖然曾在2月9日與確診者同足跡用餐，但因為那段時間不是重疊時間，只是相近時段，所以2人（案20028、案20162）沒有被匡列，後來案20028要出國才檢驗陽性，疫調回推發現中間與2確診者在相近時段用餐，會持續調查是否為該場域感染。

關於2月9日足跡重疊的餐廳，據了解，也就是北市府日前公布的Miacucina復興店。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）