LIVE／房屋代銷群聚擴大！先後在同餐廳吃飯染疫　柯文哲親自說明

記者袁茵／台北報導

指揮中心21日宣布，新增4例本土確診，其中台北市一例為案20162，曾經有去房屋代銷公司人員到過的相同餐廳，意味著房屋代銷群聚感染擴大；且個案（案20162）丈夫也就是20日公布的境外移入（案20028），因此案20028於21日改判本土。針對房屋代銷群聚感染擴大，台北市政府21日下午召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市衛生局專委歐佳齡20日說明，台北市北投區一名境外移入個案（案20028）為50多歲男性，1月18日自中國大陸入境，採「7＋7」方案，入境進行居家檢疫至1月31日檢疫期滿，曾於第7天檢驗陰性，檢疫期滿再次採檢也為陰性；但因個案有出國需求，2月18日PCR陽性確診，Ct值29，但個案已入境31天才確診，不排除從境外移入更改為本土舊案。

▲新北市設計師、雙北房屋代銷案關聯圖。（圖／指揮中心提供，可點圖放大）

事隔一日，指揮中心公布，案20028的妻子（案20162）確診，但因為發現案20028、案20162都曾經和房屋代銷感染案的案19625、案19813於Miacucina復興店用餐，雖然彼此用餐時間沒重疊，但因為前後時間相近，因此將案20028改判本土。

針對這起從新北市設計師案，延伸成橫跨雙北的房屋代銷群聚染疫案，目前已有38人確診，台北市政府21日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）