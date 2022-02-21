國巨楠梓廠1員工確診！88人匡列居隔被抓回上班　衛生局回應了

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

被動元件大廠國巨楠梓廠18日有一名員工確診，衛生局連夜匡列其接觸者並擴大篩檢，截至21日，1722人採檢結果均為陰性，但有員工爆料，多名應「居家隔離」員工卻仍團進團出正常上下班。對此，衛生局表示，經查這88人都是「自主健康管理」對象，公司以「工作泡泡」模式持續日常工作。

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▲國巨高雄楠梓廠有確診者，截至目前採檢1722人均為陰性 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局指出，案19952所屬職場匡列「自主健康管理」對象者88人，由公司高規格防疫管理，統一安排安置處所妥為照顧，並以高規格團進團出「工作泡泡」防疫模式持續日常工作，非居家隔離對象。

衛生局表示，市府防疫團隊依該公司擬定防疫計畫，高標準督導該公司落實各項防疫措施，並於2/18-2/20採檢密切接觸者、工作區以及廠區所屬員工共計1722位，結果均為陰性，請市民朋友安心。

衛生局強調，自主健康管理對象仍須每日量測體溫，詳實記錄健康狀況，自主健康管理期間避免出入公眾場所，外出須全程佩戴口罩，若出現上呼吸道症狀、腹瀉或身體不適，應撥打防疫專線，依指示至指定醫院就醫，並禁止搭乘大眾交通運輸工具前往，違反者最高可處新台幣30萬元。

案19952是國巨楠梓廠30多歲員工，13日搭乘高鐵參加北部聚會，與案19816吃飯唱歌，17日經匡列採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，18日確診，目前於負壓隔離病房治療中。

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