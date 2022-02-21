陳菊遭指介入委員會運作　監院：院長得以監委身份列席

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員近期擬行使質問權，邀請台北市長柯文哲說明「社子島案」，監察院長陳菊當面提醒，「質問直轄市長，程序完備很重要，應當留意」，遭質疑介入委員會運作。監察院21日表示，監察院長依法得以監察委員身分出席或列席委員會會議，沒有干涉或影響委員獨立行使職權之虞。

媒體報導，監察院曾糾正台北市府，目前仍未結案的「社子島案」，查案監委近期擬行使質問權，並邀請柯文哲說明，由於高度敏感，陳菊當面提醒，「質問直轄市長，程序完備很重要，應當留意」，監委才踩煞車，但陳菊此舉是否介入委員會運作，也引發質疑。

監察院21日下午發布新聞稿指出，監察院長也是監察委員，自得參加各委員會會議並發言，依照憲法增修條文第7條第2項規定，「監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長」，因此監察院長也是監察委員。

監察院再指，《監察院各委員會組織法》第3條規定，各委員會委員由監察委員分任，監察院長既是監察委員，自得分任各委員會委員，同法第7條也規定，委員會開會須有各該委員會委員過半數出席，其決議須經「出席」委員過半數之通過。

監察院說明，陳菊不是委員會年度委員，依監察院各委員會辦事規則第5條規定，「應委員會之請而『列席』委員會會議者，得就所詢事項，陳明事實或意見，但不得參加討論表決。」，自得列席各委員會並發言。

監察院表示，監察院長列席委員會會議，並無干涉或影響委員獨立行使職權之情事，委員會的決議既須經出席委員過半數之通過，因此陳菊「列席」委員會會議並發言，純屬該會議中集思廣義的過程，僅提供該委員會作成決議的參考，並無干涉或影響委員獨立行使職權之情事。