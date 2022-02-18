▲「繼往開來」北台八縣市藝術家聯展，林右昌獻上開春祝福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新春後北台灣首檔重量級藝文展覽！基隆市文化局17日舉辦「繼往開來-第八屆北臺八縣市藝術家聯展」開展記者會，集結8個縣市共計28位藝術家作品，即日起至3月5日止於國立海洋科技博物館教育中心展出，期盼串連北台灣區域的藝術能量，能開闢未來藝術文化的美學新想像。

市長林右昌先代表基隆市政府及市民歡迎28位參展藝術家，感謝大家精彩的作品，為基隆市增添文化藝術的氣質及風采，並感謝海洋科技博物館提供這麼好的場地，同時也邀請所有的創作夥伴們，在今年的4月22日到5月2日，參與基隆的城市博覽會。

林右昌說，城市博覽會屆時會有3個展區，第一個是在市中心區海港周邊，亦即城市的核心地區；第二個展區是在舊漁會大樓、正濱漁港到和平島，以文化歷史作為核心策展內容；至於海科館周邊是以海洋作為主題的C展區，歡迎大家在城博會的期間，來看看不一樣的基隆。

文化局長陳靜萍提到，藝術家聯展於2007年啟動展出，由北臺灣各縣市，包含新竹縣、臺北市、苗栗縣、宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹市、基隆市等依序主辦，「繼往開來Go From Strength To Strength」的主視覺意象，期許參與的八個縣市藝術家們藝術道路越來越成功、八個縣市的藝術氛圍也越來越興旺。

陳靜萍指出，這次展覽由八個縣市推薦藝術家代表參展，代表基隆市展出的藝術家為周偉、王毓淞及張宇騰，作品有極高的成熟度及代表性，在傳統媒材上進行相當大的突破與跨域，象徵著基隆市藝文的多元、活潑樣貌，相當精采。

陳靜萍表示，周偉壓克力畫布創作的「觀鷹」以老鷹作為向上、飛揚，勇於追求理想的象徵，盤繞著計劃中的建築是作為未來的基隆意象；王毓淞使用黑白的簡潔色調，繪製著基隆有如一盆綻放百年芬芳的盆栽，世代更迭，歷經不同主人的架捆、斷切、照養、呵護狀態。

基隆市三位藝術家當中最年輕的張宇騰，則使用大量的流行普普元素，打破繪畫侷限，擴大油彩媒材最高的自由度，觀察環境中非常特殊的面向，包括連環畫、廣告、商品包裝、通俗娛樂活動等大眾流行文化。

第八屆北臺八縣市藝術家聯展「繼往開來Go From Strength To Strength」共計展出28位藝術家之53件作品，要以聚沙成塔的力量，發揮超過八個縣市八倍的推廣效益，呈現給觀眾當代藝術多元的表現形式，歡迎大家一同踏春賞畫，沉浸在當代藝術厚實溫暖的浪潮之中。

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