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基隆前議員韓良圻涉詐889萬助理費　傍晚100萬交保

▲利用2人頭涉詐領889萬助理費 基隆市前議員韓良圻破紀錄遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲利用2人頭涉詐領889萬助理費，基隆市前議員韓良圻100萬交保。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市前議員韓良圻涉嫌自2009年至2019年間利用2名人頭詐領889萬餘元議員助理費等案，基隆地檢署經半年多偵辦，今（17日）依違反《貪污治罪條例第5條第1項第2款》利用職務上機會詐取財物罪及《刑法第214條》使公務員登載不實罪等罪嫌將他起訴。下午經法官提審，認為韓無羈押必要，諭知100萬元交保。

基隆地檢署2021年接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程向包商索賄及詐領助理費，於2021年10月指揮調查人員分別前往父子服務處、議會辦公室、住處等5個地點搜索，並約談韓良圻父子3人和人頭簡、楊姓男子，詐領議員助理費，累計長年詐領月薪、春節慰勞金達889萬7109元。

基隆地檢署檢察官林秋田說，自2009年8月起至2019年1月，韓良圻利用未實際擔任助理的簡、楊姓男子為人頭，按月向議會詐領公費助理高達889萬7109元，觸犯《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，及《刑法第214條》使公務員登載不實罪等罪嫌，依法起訴韓良圻。

另外，韓良圻也遭人檢舉，趁建商興建豪宅施工期間造成鄰宅龜裂，向基隆市某建商索賄88萬元，還指示兒子韓世昱向建商索討8萬元印春聯。不過，檢方查無2人藉勢藉端事證，以未構成《貪污治罪條例第4條》藉勢藉端索賄罪，處分2人不起訴。

今天下午，檢警將韓良圻移往法院，經過法官提審後，諭知100萬元交保。兒子韓世昱下午5時許，火速完成交保手續，將韓帶往慈濟醫院就醫。

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