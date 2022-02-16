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基隆虎仔山「KEELUNG」地標19日熄燈　4月換裝全新視覺面貌亮相

▲基隆虎仔山「KEELUNG」地標19日熄燈 4月換裝全新視覺面貌亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「KEELUNG」地標19日熄燈。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有基隆好萊塢之稱的KEELUNG地標至今已佇立16個年頭，不僅是國內外遊客來到基隆重要的指引標誌，也是「基隆限定」的專屬象徵，基隆市政府將全面改造燈具及相關硬體設備，賦予KEELUNG地標新生命力，並以城市景觀、文化的角度規劃燈光展演展現基隆新意象，KEELUNG地標將於19日熄燈施工，為維護民眾安全，2月19日至4月15日將封閉地標景觀平台，並於完工後重新開放。

基隆市觀銷處長曾姿雯指出，本次地標裝置邀請到偶得設計陳怡彰設計師及Do Something Studio工作室進行細部規劃，以城市景觀概念出發，融入山、海、城三大元素重新詮釋KEELUNG地標，運用色彩堆疊轉譯基隆富含朝氣的個性，並設計多重動態效果帶出環境共創、翻轉海洋意象及城市永續再生等議題，打造全新的視覺風貌，亦將配合4月份2022城市博覽會設計精彩光影展演，成為基隆港邊最大亮點。

▲基隆虎仔山「KEELUNG」地標19日熄燈 4月換裝全新視覺面貌亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「KEELUNG」地標4月換裝全新視覺面貌亮相。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）

曾姿雯表示，KEELUNG地標是基隆港最重要的景觀藝術，這次施工不只提升燈光效果變化，同時補強內部硬體設施，2月19日晚間熄燈施工，施工期自2月19日至4月15日，完工後將以煥然一新的面貌再次點亮城市。未來的KEELUNG地標不只有日常光影效果，也會在特定節日展演專屬的燈光表演，增添展演精采度，也提升基隆夜間景觀層次。

曾姿雯說，屆時基隆東岸有「基隆塔」、西岸則有嶄新面貌的「KEELUNG地標」共同呈現在國人眼前，用光的意象來展現基隆生命力，也讓全國民眾看到基隆的蛻變。

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