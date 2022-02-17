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辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

▲游泳,自由潛水,潛水,女生,海邊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲辣妹潛水被拉三角小褲褲，她回頭一看，兇手竟是教練...（示意圖／非當事人／取自pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名李男潛水教練在臉書社團張貼打工換物（免費潛水教學），小美（化名）揪男友報名學習潛水，之後便再揪閨蜜小玉（化名）同行。沒想到在潮境公園海域潛水時，小玉竟遭李姓教練偷襲臀部、下體，並拉扯偷拉三角泳褲褲頭，讓她氣得報警提告。法院審理時，李男坦承犯行，被依性騷擾罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，2010年同年8月2日上午，小玉與李男相約在基隆潮境公園海域，一對一指導潛水時，利用小玉在水裡無法抗拒之際，偷摸她的屁股、下體，以及拉扯她三角泳褲褲頭。事後，小玉向小美訴苦，小美也發覺第一次教潛水時，李男在海裡也故意用腳纏繞她的大腿，於是閨密倆人一同向警方提告。

李男偵訊時堅決否認犯行，直到檢察官起訴、法院審理時，才坦承騷擾偷襲小玉臀部等情事，並願意支付求償金額，但小玉不願意原諒和解，法官因此依性騷擾小玉的部分，判決3個月徒刑。

至於小美提告部分，法官認為，小美指述前後不一，且案發後未疏遠李男，還多次傳送性感照片給男方，甚至多次相約潛水，並在社群媒體幫李男推銷、介紹朋友等，由此可見應未感受到男方敵意或冒犯，所以這部分判決無罪，仍可上訴。

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