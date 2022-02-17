基隆卸任議員首例！涉詐領889萬助理費　韓良圻遭起訴

▲利用2人頭涉詐領889萬助理費，基隆市前議員韓良圻破紀錄遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市前議員韓良圻涉嫌自2009年至2019年間利用2名人頭詐領889萬餘元議員助理費等案，基隆地檢署經半年多偵辦，今天依涉犯貪污治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」等罪嫌起訴韓良圻及人頭簡、楊男等三人；韓良圻也成為基隆市首位因涉詐領助理費遭起訴的卸任議員。

基隆地檢署2021年接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程向包商索賄及詐領助理費，於2021年10月指揮調查人員分別前往父子服務處、議會辦公室、住處等5個地點搜索，並約談韓良圻父子3人和人頭簡、楊姓男子，詐領議員助理費，累計長年詐領月薪、春節慰勞金達889萬7109元。

基隆地檢署檢察官林秋田說，自2009年8月起至2019年1月，韓良圻利用未實際擔任助理的簡、楊姓男子為人頭，按月向議會詐領公費助理高達889萬7109元，觸犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪等罪嫌；另楊、簡姓人頭則涉刑法使公務員登載不實罪。

韓良圻另遭檢舉，趁建商興建豪宅施工期間造成鄰宅龜裂，向基隆市某建商索賄88萬元，另指示兒子韓世昱向建商索討8萬元印春聯，檢方查無2人藉勢藉端事證，以未構成貪污治罪條例第4條藉勢藉端索賄罪，處分2人不起訴。

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