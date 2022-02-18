▲基隆學生機車考照結訓，警宣導用路安全正確觀念。基隆市警察局長劉耀欽（左）、天顯宮主任委員張朝明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局與天顯宮及培德駕訓班共同辦理在學學生「機車駕訓考照補助活動」於17日圓滿落幕，基隆市警察局為使同學能夠第一時間拿到熱騰騰的駕照，特別協調監理站派出「行動監理車」到場一條龍服務，雖然考照當天大雨滂沱，仍澆不熄學生們拿到駕照的喜悅。

基隆市警察局交通警察隊為使學生能在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全，建立正確的用路習慣，特別同時融入各項防禦駕駛觀念，於考試前透過模擬實際道路駕駛情境，將危險感知及防禦駕駛觀念深入駕駛人騎乘習慣，有助於提升用路安全。

交通警察隊表示，基隆市近三年（2019年至2021年）18歲至19歲初領駕照族群騎乘機車死傷人數，2019年死亡2人、受傷650人，2020年受傷665人，2021年受傷545人，顯見學生事故仍然嚴重，為了鼓勵學生學習正確的交通安全知識，增進普通重型機車的騎乘技能，透過實際道路情境及危險駕駛等進行靜態與動態教學。

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