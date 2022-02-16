基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市警二分局與基隆港警總隊督訓科日前破獲一起民宅聚賭案，在清查賭客名單時，竟在當中驚見2名「自己人」，2人見「同事」上門一度躲在茶水間裡不敢現身，甚至其中一人竟然還在「值勤中」。對此，基隆港警總隊給予記一大過，改調臺北中隊制服警員、拔刑事牌。

▲基隆警破獲民宅麻將賭場，竟在賭客名單中驚見自己人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警日前接獲線報，在掌握相關事證後，於15日持搜索票前往中正路一棟3層樓民宅，當場查獲47年次的葉姓男子所經營的麻將職業賭場，將賭客1桌4人、在場6人（含主持人），賭資4900元、抽頭金1200元，全數查封並帶回警局偵辦。

不過，事後警方在茶水間查獲2名男子，清查賭客身分後，竟發現2人均是「自己人」，分別為基隆市警局交通隊的陳姓員警與基隆港務警察總隊黃姓偵查佐，後者擔服刑案偵查勤務中，非因公涉足不妥當場所（賭博場所）事證明確。

而該賭場距離港警隊距離僅300公尺，據了解，黃姓偵查佐被逮表示，自己並未參與賭博，僅有在現場泡茶聊天，警方將黃男供詞與在場賭客比對後，初步採信其說法，但由於黃男在值勤中，仍依員警涉足不妥當場所。

對此，基隆港警總隊調查屬實，即刻召開考績會，因黃員行為影響警譽嚴重，決議依警察人員獎懲標準，給予記一大過，改調臺北中隊制服警員、拔刑事牌，列教育輔導人員等最嚴厲處分。

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