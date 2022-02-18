▲基隆市警局第一、三分局長交接，林右昌交付兩大任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局今（18日）舉行第一、三分局卸、新任分局長交接典禮，市長林右昌歡迎兩位新任分局長余中義、林文煜的加入，肯定卸任分局長的貢獻，並期許兩位新任分局長率領同仁辦妥年底大選及基隆城市博覽會兩大任務。

基隆市警察局今日在大禮堂舉行第一、三分局卸、新任分局長交接典禮，林右昌出席並歡迎兩位新任分局長加入市府團隊，並強調兩人都是在先前的縣市警局表現優異，因此獲警政署拔擢來到基隆市，期許兩位新任分局長襄助警察局長劉耀欽推動警政治安交通工作，再創亮麗佳績。

▲基隆市警局新任第一分局分局長余中義（左）、第三分局分局長林文煜（右）。

林右昌強調，今年不僅適逢大選年，4月22日到5月2日更是本市舉辦城市博覽會期間，希望所有警察同仁一起團結合作，把這兩項重要年度工作辦好。

基隆警察局表示，新任第一分局分局長余中義原任臺東縣警察局關山分局分局長，畢業於中央警察大學戶政學系56期、中央警察大學政策研究所碩士；新任第三分局分局長林文煜原任屏東縣政府警察局東港分局分局長，畢業於中央警察大學鑑識科學系64期、清華大學生物科技研究所碩士。

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