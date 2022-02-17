基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂　咬斷父親左耳垂收押

▲基隆失業男啃老不定時炸彈，逆子發狂咬斷父親「左耳垂」遭收押。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者郭世賢／基隆報導

基隆26歲的吳姓男子，不思工作在家啃老，加上近日失戀，亂摔家中東西，日前還發狂咬掉父親的左耳耳垂。警方獲報將吳男制伏，並依傷害直系血親尊親屬罪嫌移送基隆地檢署，檢方晚間以吳男有再度傷害父母之虞，向法院聲押獲准。

16日上午9點左右，吳男無故亂摔東西，吳父怕傷及太太上前攔阻，沒想到吳男竟發狂，一把抓住吳父，猛咬他的左耳，竟然咬下吳父的耳垂，留下約2公分大小的撕裂傷口。

警方調查，吳男長期失業，賴在家啃老，除了伸手要錢，一不順心就亂發脾氣，女友無法忍受，近來和他與分手，因此更變本加厲，一發起脾氣就亂摔東西，17日竟攻擊自己的父親。

吳母見吳父的耳垂被咬下，狀趕緊報警，警消人員除協助將吳父送醫急救，也帶著被咬下的耳垂，到院緊急進行縫合手術。

吳男拘提至警所，面對警訊從頭到尾緘默不發一語，不肯交代為何咬下父親耳垂？檢方複訊，吳男同樣不甩「拒答」。檢方認為吳男有再度傷害父母之虞，且須釐清案情，有羈押之必要，16日晚間向法院聲請羈押獲准。

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