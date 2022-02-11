2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

▲草嶺青山坪咖啡農場花況在翻騰的雲霧之中宛如仙境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉草嶺櫻花季每年皆吸引大批賞櫻民眾，為改善往年交通壅塞情況，雲林縣政府於櫻花季期間實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，今日宣佈自明天2月12日起暫時取消管制，改以警察交管人員機動協助管理停車及行車秩序，後續將現場滾動式調整。

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▲2022雲林草嶺櫻花季已登場，前往草嶺必經東碧山莊除了咖啡之外，其餐廳特色山產料理也深受老饕喜愛。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣政府指出，雲林縣政府於草嶺地區開闢兩處停車場，總計花費近1,330萬元，於春節前開放，總計可提供300多位停車空間；因應2022雲林草嶺櫻花季1月29日正式登場，原為讓前來賞櫻遊客能盡興。

原訂櫻花季期間1月29日至3月6日每周六、日及連續假日上午7時至下午3時共17天實施交通管制，小型車輛統一停放於停車場並改乘接駁車至美人谷、九芎神木、五元兩角、雲嶺之丘等景點，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。

▲雲林草嶺五元兩角與木馬古道間休憩區櫻花盛開。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府說明，草嶺櫻花季分佈全山區，賞櫻路線分為3路線；草嶺隧道前道路至青山坪約有2公里，沿路及青山坪農場內都有栽種不同品種櫻花；草嶺往石壁的蘇家農場到九芎神木間約2公里的櫻木花道；九芎神木到石壁仙谷間以紅粉佳人、杏花、李花為主，隱藏在坡面、竹林中。各路線宛如花花世界，美不勝收。春意盎然，櫻花綻放滿山谷，宛如仙境迎春！歡迎全國民眾來草嶺石壁賞櫻花、拍照打卡，感受雲林深度文化觀光內涵。

▲雲林草嶺美人谷、九芎神木、五元兩角、雲嶺之丘等賞櫻景點原需接駁前往，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，雲林縣政府今日宣佈將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻攝）



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