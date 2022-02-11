　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

▲雲林原訂櫻花季期間古坑草嶺實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲草嶺青山坪咖啡農場花況在翻騰的雲霧之中宛如仙境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉草嶺櫻花季每年皆吸引大批賞櫻民眾，為改善往年交通壅塞情況，雲林縣政府於櫻花季期間實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，今日宣佈自明天2月12日起暫時取消管制，改以警察交管人員機動協助管理停車及行車秩序，後續將現場滾動式調整。

▲雲林原訂櫻花季期間古坑草嶺實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022雲林草嶺櫻花季已登場，前往草嶺必經東碧山莊除了咖啡之外，其餐廳特色山產料理也深受老饕喜愛。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府指出，雲林縣政府於草嶺地區開闢兩處停車場，總計花費近1,330萬元，於春節前開放，總計可提供300多位停車空間；因應2022雲林草嶺櫻花季1月29日正式登場，原為讓前來賞櫻遊客能盡興。

原訂櫻花季期間1月29日至3月6日每周六、日及連續假日上午7時至下午3時共17天實施交通管制，小型車輛統一停放於停車場並改乘接駁車至美人谷、九芎神木、五元兩角、雲嶺之丘等景點，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。

▲雲林原訂櫻花季期間古坑草嶺實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林草嶺五元兩角與木馬古道間休憩區櫻花盛開。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府說明，草嶺櫻花季分佈全山區，賞櫻路線分為3路線；草嶺隧道前道路至青山坪約有2公里，沿路及青山坪農場內都有栽種不同品種櫻花；草嶺往石壁的蘇家農場到九芎神木間約2公里的櫻木花道；九芎神木到石壁仙谷間以紅粉佳人、杏花、李花為主，隱藏在坡面、竹林中。各路線宛如花花世界，美不勝收。春意盎然，櫻花綻放滿山谷，宛如仙境迎春！歡迎全國民眾來草嶺石壁賞櫻花、拍照打卡，感受雲林深度文化觀光內涵。

▲雲林原訂櫻花季期間古坑草嶺實施交通管制，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林草嶺美人谷、九芎神木、五元兩角、雲嶺之丘等賞櫻景點原需接駁前往，惟因應COVID-19疫情尚未趨緩及考量當地居民、業者意見，雲林縣政府今日宣佈將自2月12日起暫時取消管制。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲

►雲林縣新學期加強校園與機構防疫　若有一人確診全校停課14天

►雲林天降「粉紅花雨」賞櫻趣　還可品嚐苦茶油雞、小龍蝦風味餐

►走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春　雲林櫻花季1／29登場

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
王力宏為何要凍結李靚蕾帳戶？　律師分析2原因：真的敢秀下限
楊祐寧爸脫口《華燈》兇手　全場驚呆
醫師夫摩鐵爽％女課長！副院長妻驚見小三下半身空空
快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏175字回應
染疫家族10人走春「跨7鄉鎮16足跡」　匡列510人採檢出爐
高雄多隻比特犬遭「裝麻袋束口」丟棄　河川飄一排狗屍
快訊／6月女嬰遭隔板壓身亡　母一旁同睡...阿嬤發現救不回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會1500架無人機美出口碑　高雄星級飯店割喉優惠戰曝光

暈船前先等等！12星座的「喜歡你暗示」其實就藏在這些話裡

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：真的快吃土了

染疫家族10人苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

486先生PO哏圖又被轟　「團隊不創作」只會抄襲！他1句話幫補血

2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

12星座男「就這樣被你征服」的表現！牡羊主動帶你見父母、金牛和你有聊不完的天

單身狗情人節更該看一場浪漫電影！愛情故事才不虐心「大腦6種神奇反應」超療癒

從小被講「生肖不受歡迎」！她怨：招誰惹誰了　引網共鳴

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

超Q刺蝟洗澡狂墊小腳偷跑！ SPA完舒服到「縮成球」超萌

台灣燈會1500架無人機美出口碑　高雄星級飯店割喉優惠戰曝光

暈船前先等等！12星座的「喜歡你暗示」其實就藏在這些話裡

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：真的快吃土了

染疫家族10人苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

486先生PO哏圖又被轟　「團隊不創作」只會抄襲！他1句話幫補血

2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

12星座男「就這樣被你征服」的表現！牡羊主動帶你見父母、金牛和你有聊不完的天

單身狗情人節更該看一場浪漫電影！愛情故事才不虐心「大腦6種神奇反應」超療癒

從小被講「生肖不受歡迎」！她怨：招誰惹誰了　引網共鳴

古林睿煬扮檢察官更注意犯錯之處　陳傑憲籲球員勿玩手遊賭博

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

「林三淡」拆夥！淡水房價追不上它們　網友提改「基八淡」

使用鳥取訓練器材盼突破　廖任磊春訓先發、後援都準備

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

《華燈初上》章廣辰私服穿搭更圈粉！簡單3技巧變身好感男友

武陵、九族櫻花大爆發！KKday首推九族賞櫻野餐、指定商品折150

馬自達3追加e-Skyactiv X輕油電新動力！預計3月全台預售

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

快訊／今本土+18！境外暴增61例

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

跑山女神邪惡視角「UU超晃」　18秒影片曝光

即／台南私校女學生確診！Ct值僅16

快訊／台南私校生確診　YMCA緊急停課2天

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

更多熱門

相關新聞

雲林布袋戲傳習中心期2023年完工

雲林布袋戲傳習中心期2023年完工

雲林縣積極規劃的「布袋戲傳習中心興建工程」於去年3月15日開工至今已近一年，為文化部及雲林縣共同攜手之重要文化工程，日前文化部次長蕭宗煌率隊訪視，由縣長張麗善偕同縣府人員陪同視察工地現況，文化部亦表示鼓勵雲林縣政府積極推動工程進行，並將在必要範圍予以協助。

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用

毒犯5條通緝躲套房　遭逮「終於解脫了」

毒犯5條通緝躲套房　遭逮「終於解脫了」

「無妥協空間、沒有任何交換條件」　國民黨全力推動《學校衛生法》修法

「無妥協空間、沒有任何交換條件」　國民黨全力推動《學校衛生法》修法

財神祖廟請出黑虎將軍　北港武德宮斜摃推NFT

財神祖廟請出黑虎將軍　北港武德宮斜摃推NFT

關鍵字：

賞櫻接駁雲林縣政府雲林古坑鄉草嶺村遊客交通

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面