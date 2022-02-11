反核食不妥協　國民黨雲林縣議會黨團力推《學校衛生法》修法

▲國民黨雲林縣議會黨團今日召開記者會，表達「核食侵害國人健康的風險，絲毫不妥協」的立場；主委陳瑞雄、縣議員李明哲、賴淑娞等各級幹部均出席表達意見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣議會黨團今(11)日召開記者會，表達「核食侵害國人健康的風險，絲毫不妥協」的立場；主委陳瑞雄、縣議員李明哲、賴淑娞等各級幹部均出席表達意見，國民黨主席朱立倫，與北市議會黨團亦宣示將與台灣民意、心繫子女健康安全的父母站在一起，捍衛國人的食安、保障下一代的健康，沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。

國民黨雲林縣議會黨團今日於縣黨部禮堂召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，會中主委陳瑞雄、縣議員李明哲、賴淑娞、斗六市民代表會胡克勤主席、賴瑪玲代表、丁仁和副主委、吳美霞副主委等各級幹部共同對民進黨政府表達強烈不滿。

國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄主委表示，民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式，宣布開放日本福島核食進口，這對於全台灣民眾最關心的食品安全是非常嚴重的衝擊，更是踐踏2018年公投、779萬反對核食進口的民意；陳瑞雄主委說，任何政黨皆不可以踐踏民意、不可以撕毀公投的結果，國民黨一定強力守護人民的健康安全、捍衛所有的民意。

國民黨雲林縣黨部指出，以提出修正《學校衛生法》的主張，防堵我們的孩子不會在學校吃到任何的核食。原本的《學校衛生法》23條僅提出「優先使用在地優良農產品」，行政部門只能透過函釋、契約範本來防止並沒有法律強制效力，應加強修法防堵福島五縣市核食進入校園以及加強抽檢規範，才能更有效保障學童的食安。

國民黨雲林縣黨部再說，國民黨將結合立法院黨團、縣議會黨團及民間所有的力量，在中央全力推動《學校衛生法》修法，在地方要求縣政府落實《食品安全管理自治條例》相關規定，做好配套措施，對日本福島食品「清楚標示」，並加強稽查開罰，明訂禁止校園使用核災區食品，全力捍衛學童及國人的健康。

▲國民黨主席朱立倫，與北市議會黨團亦宣示捍衛國人的食安、保障下一代的健康，沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。（圖／中國國民黨文化傳播委員會提供）



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