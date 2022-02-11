　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林布袋戲傳習中心期2023年完工　蕭宗煌允諾必要時予以協助

▲縣長張麗善感謝文化部蕭次長率隊關心，希望中央在物價調整費用及引進移工等策略給予協助，讓重要的布袋戲傳習中心儘速完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲布袋戲傳習中心去年動工，因大環境呈現缺工、缺料狀態，張縣長盼中央給予協助，讓工程能順利完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣積極規劃的「布袋戲傳習中心興建工程」於去年3月15日開工至今已近一年，為文化部及雲林縣共同攜手之重要文化工程，日前文化部次長蕭宗煌率隊訪視，由縣長張麗善偕同縣府人員陪同視察工地現況，文化部亦表示鼓勵雲林縣政府積極推動工程進行，並將在必要範圍予以協助。

雲林縣長張麗善表示，布袋戲傳習中心基地，原為閒置虎尾空軍基地，經爭取後國防部同意釋出土地讓地方政府開發使用，本案歷經發想、先期規劃，土地撥用程序、開發計畫、環境影響評估等流程至今超過10年，期間克服諸多困難。

除獲文化部核定補助新臺幣5億元，補助金額為「推動藝文專業場館升級計畫」補助款之冠，縣府亦積極籌措財源，自籌5億餘元，致力將傳習中心打造為雲林文化觀光新亮點，感謝文化部長官率隊關心，相信中央、地方共同合作，推展台灣重要的布袋戲文化。

工務處副處長廖政彥表示，因疫情影響，國內整體大環境呈現缺工、缺料狀態，加上營造工程物價指數上漲，物價調整費用也是亟待解決，為力求112年前完工，縣府也積極尋找突破方案，包含擴大施工範圍、引進移工推展本案工程進度，並協調防疫旅館以作為引進移工配套措施等，希望盡快完成這項工程。

縣府指出，雲林為布袋戲原鄉，縣內具有完整的洲派、閣派布袋戲發展系統，並擁有全國最多的128團布袋戲立案演藝團體及3布袋戲片場，縣轄校園布袋戲植根推廣學校普及率亦高達35%；透過布袋戲傳習中心興建，對增進縣民文化休憩空間、推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展具其必要性，也希望透過布袋戲傳統文化與國際偶戲藝術接軌，讓布袋戲文化由「臺灣意象」走向國際舞臺。

▲縣長張麗善感謝文化部蕭次長率隊關心，希望中央在物價調整費用及引進移工等策略給予協助，讓重要的布袋戲傳習中心儘速完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善感謝文化部蕭次長率隊關心，希望中央在物價調整費用及引進移工等策略給予協助，讓重要的布袋戲傳習中心儘速完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲

►雲林縣新學期加強校園與機構防疫　若有一人確診全校停課14天

►開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

►身負5條通緝躲5坪套房不敢回家　毒犯遭逮「終於解脫了」

►反核食不妥協　國民黨雲林縣議會黨團力推《學校衛生法》修法

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
王力宏為何要凍結李靚蕾帳戶？　律師分析2原因：真的敢秀下限
楊祐寧爸脫口《華燈》兇手　全場驚呆
醫師夫摩鐵爽％女課長！副院長妻驚見小三下半身空空
快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏175字回應
染疫家族10人走春「跨7鄉鎮16足跡」　匡列510人採檢出爐
高雄多隻比特犬遭「裝麻袋束口」丟棄　河川飄一排狗屍
快訊／6月女嬰遭隔板壓身亡　母一旁同睡...阿嬤發現救不回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

開學日竹市啟動「護童專案」　校園防疫、消毒整備完成

是新穎數位設備或創新服務…　「我想像中的桃市圖新總館」徵文

南大路警察宿舍活化開幕展　林智堅開箱李乾朗手繪圖

雲林布袋戲傳習中心期2023年完工　蕭宗煌允諾必要時予以協助

造價數億的竹溪整治傳排污水　李啟維：污水整治更重要

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用　家長用APP監控嬰兒睡眠品質

南警查獲販毒向上溯源　警長方仰寧慰勉加油

杜絕職棒賭博及酒駕　台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

反核食不妥協　國民黨雲林縣議會黨團力推《學校衛生法》修法

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

超Q刺蝟洗澡狂墊小腳偷跑！ SPA完舒服到「縮成球」超萌

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

開學日竹市啟動「護童專案」　校園防疫、消毒整備完成

是新穎數位設備或創新服務…　「我想像中的桃市圖新總館」徵文

南大路警察宿舍活化開幕展　林智堅開箱李乾朗手繪圖

雲林布袋戲傳習中心期2023年完工　蕭宗煌允諾必要時予以協助

造價數億的竹溪整治傳排污水　李啟維：污水整治更重要

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用　家長用APP監控嬰兒睡眠品質

南警查獲販毒向上溯源　警長方仰寧慰勉加油

杜絕職棒賭博及酒駕　台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

反核食不妥協　國民黨雲林縣議會黨團力推《學校衛生法》修法

古林睿煬扮檢察官更注意犯錯之處　陳傑憲籲球員勿玩手遊賭博

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

「林三淡」拆夥！淡水房價追不上它們　網友提改「基八淡」

使用鳥取訓練器材盼突破　廖任磊春訓先發、後援都準備

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

《華燈初上》章廣辰私服穿搭更圈粉！簡單3技巧變身好感男友

武陵、九族櫻花大爆發！KKday首推九族賞櫻野餐、指定商品折150

馬自達3追加e-Skyactiv X輕油電新動力！預計3月全台預售

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

會勘三山國王廟古蹟修復工程

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

教育局說明校園防疫整備作為

高雄個案台南匡列相關接觸者210人快篩陰性

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

更多熱門

相關新聞

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用

雲林西螺公設民營托嬰中心啟用

為讓父母放心回歸職場，減輕照顧幼兒負擔，雲林縣政府於西螺鎮設立「公設民營托嬰中心」，今(11)日由縣長張麗善、雲林縣議員廖偉晴、游淑雲、社會處長林文志、敏惠醫護管理專科學校校長葉志誠及委託單位社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄到場進行揭牌。

毒犯5條通緝躲套房　遭逮「終於解脫了」

毒犯5條通緝躲套房　遭逮「終於解脫了」

「無妥協空間、沒有任何交換條件」　國民黨全力推動《學校衛生法》修法

「無妥協空間、沒有任何交換條件」　國民黨全力推動《學校衛生法》修法

財神祖廟請出黑虎將軍　北港武德宮斜摃推NFT

財神祖廟請出黑虎將軍　北港武德宮斜摃推NFT

開學日雲林各處校園周遭都出現數名警員　原因曝光

開學日雲林各處校園周遭都出現數名警員　原因曝光

關鍵字：

張麗善蕭宗煌文化部雲林布袋戲傳習中心雲林虎尾鎮

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面