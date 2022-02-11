雲林布袋戲傳習中心期2023年完工　蕭宗煌允諾必要時予以協助

▲布袋戲傳習中心去年動工，因大環境呈現缺工、缺料狀態，張縣長盼中央給予協助，讓工程能順利完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣積極規劃的「布袋戲傳習中心興建工程」於去年3月15日開工至今已近一年，為文化部及雲林縣共同攜手之重要文化工程，日前文化部次長蕭宗煌率隊訪視，由縣長張麗善偕同縣府人員陪同視察工地現況，文化部亦表示鼓勵雲林縣政府積極推動工程進行，並將在必要範圍予以協助。

雲林縣長張麗善表示，布袋戲傳習中心基地，原為閒置虎尾空軍基地，經爭取後國防部同意釋出土地讓地方政府開發使用，本案歷經發想、先期規劃，土地撥用程序、開發計畫、環境影響評估等流程至今超過10年，期間克服諸多困難。

除獲文化部核定補助新臺幣5億元，補助金額為「推動藝文專業場館升級計畫」補助款之冠，縣府亦積極籌措財源，自籌5億餘元，致力將傳習中心打造為雲林文化觀光新亮點，感謝文化部長官率隊關心，相信中央、地方共同合作，推展台灣重要的布袋戲文化。

工務處副處長廖政彥表示，因疫情影響，國內整體大環境呈現缺工、缺料狀態，加上營造工程物價指數上漲，物價調整費用也是亟待解決，為力求112年前完工，縣府也積極尋找突破方案，包含擴大施工範圍、引進移工推展本案工程進度，並協調防疫旅館以作為引進移工配套措施等，希望盡快完成這項工程。

縣府指出，雲林為布袋戲原鄉，縣內具有完整的洲派、閣派布袋戲發展系統，並擁有全國最多的128團布袋戲立案演藝團體及3布袋戲片場，縣轄校園布袋戲植根推廣學校普及率亦高達35%；透過布袋戲傳習中心興建，對增進縣民文化休憩空間、推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展具其必要性，也希望透過布袋戲傳統文化與國際偶戲藝術接軌，讓布袋戲文化由「臺灣意象」走向國際舞臺。

▲縣長張麗善感謝文化部蕭次長率隊關心，希望中央在物價調整費用及引進移工等策略給予協助，讓重要的布袋戲傳習中心儘速完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍 10元暖心價凍漲

►雲林縣新學期加強校園與機構防疫 若有一人確診全校停課14天

►開學日雲林各處校園周遭出現警員 原因曝光

►身負5條通緝躲5坪套房不敢回家 毒犯遭逮「終於解脫了」

►反核食不妥協 國民黨雲林縣議會黨團力推《學校衛生法》修法

