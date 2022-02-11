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雲林縣新學期加強校園與機構防疫　若有一人確診全校停課14天

▲雲林縣政府教育處指出，因應omicron的高傳染力，雲林縣採高標準防疫，在開學後各校或補習班，只要有1名師生確診，全校或機構停課14天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府教育處指出，因應omicron的高傳染力，雲林縣採高標準防疫，在開學後各校或補習班，只要有1名師生確診，全校或機構停課14天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今天開學首日，學生們陸續進入校園，對於防疫措施量額溫、手部消毒等，大多已是熟悉的習慣動作。斗南鎮僑真國小校長蘇清泉指出，學校昨天全面清消，防疫規定比照上學期，也特地請導師注意班上學生身體狀況；雲林縣政府教育處說，全縣各校若有1名師生確診，全校停課14天。

雲林縣政府教育處指出，因應omicron的高傳染力，雲林縣採高標準防疫，在開學後各校或補習班，只要有1名師生確診，全校或機構停課14天；若有師生同住家人確診或其接觸家人親友有疑似陽性病例，基於保護全校師生健康，在等待接觸者PCR採驗結果，學校可進行預防性停課一至三天，並做清消；另有疫情足跡的鄉鎮市，自確定日起轄內的學校校園暫停開放一週。

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教育處副處長林慧蓉表示，教育處在開學前已發文給各校，請學校、幼兒園在開學前後，加強落實各項防疫措施，依疫情指揮中心規定維持加嚴戴口罩規定外，並提高教職員工及學生自身健康狀況的警覺，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，避免到校上課。


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