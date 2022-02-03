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雲林天降「粉紅花雨」賞櫻趣　還可品嚐苦茶油雞、小龍蝦風味餐

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東碧山莊﻿老闆陳景立說，春節時上山可同時看到李花、桃花、杏花及櫻花，草嶺另一特色是地質景觀，推薦可到蓬萊瀑布、五元二角、木馬古道、雲嶺之丘，圖為木馬古道。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

春節連假九天何處去？古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花，尤其在九芎神木通往嘉南雲峰南峰步道，有整片櫻花、杏花林，置身盛開花海中，還可觀賞天降「粉紅花雨」美景。

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

春節連續假期不想到塞車、人擠人，不妨到雲林草嶺走一走，上雲嶺之丘」可觀日出、看夕陽、賞雲海，到「五元二角」孟宗竹林祕境享受森林浴、體驗電影「臥虎藏龍」男女主角竹林比武場景，還可到「青山坪」賞櫻，青山坪咖啡農場，園區種植7年多的寒櫻、三色櫻、白寒、河津櫻今年盛開,整個園區充滿粉紅，春節期間園區其他櫻花也會陸續綻放，今年園區櫻花大爆發，遊客驚呼「戀愛了」。

▲2022雲林草嶺櫻花季將於1月29日正式登場，草嶺石壁賞花正當時，縣府今日於九芎神木召開記者會報告櫻花已經盛開，從現在開始歡迎大家一直到3月6日都可以到草嶺來賞櫻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲青山坪咖啡農場，園區種植7年多的寒櫻、三色櫻、白寒、河津櫻今年盛開,整個園區充滿粉紅，春節期間園區其他櫻花也會陸續綻放，今年園區櫻花大爆發，遊客驚呼「戀愛了」。（圖／記者蔡佩旻攝）

東碧山莊﻿老闆陳景立說，春節時上山可同時看到李花、桃花、杏花及櫻花，草嶺另一特色是地質景觀，推薦可到蓬萊瀑布、五元二角、雲嶺之丘，下山時可到萬年峽谷走走，萬年峽谷是清水溪支流石鰻坑溪經過千百年沖蝕形成的Ｖ字形峽谷，鬼斧神工峽谷景觀令人讚嘆大自然的力量，但要特別注意是站在步道觀景台觀賞就好，不要冒險闖入河床以免發生危險。

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲九芎神木通往嘉南雲峰南峰步道，有整片櫻花、杏花林，置身盛開花海中，還可觀賞天降「粉紅花雨」美景。。（圖／記者蔡佩旻攝）

東壁山莊老闆陳景立表示，來到草嶺石壁地區，除了賞花外。坐下喝杯世界級的咖啡，品嚐在地風味美食「苦茶油拌飯」再加上醬油膏，別有一番汁味，苦茶油雞、草嶺小龍蝦(溪蝦)，炒山豬肉等，均是遊客必嚐美食，歡迎全國新親到雲林草嶺走春踏青。

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲九芎神木通往嘉南雲峰南峰步道，有整片櫻花、杏花林，置身盛開花海中，還可觀賞天降「粉紅花雨」美景。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲到草嶺石壁地區，除了賞花外。坐下喝杯世界級的咖啡，品嚐在地風味美食「苦茶油拌飯」再加上醬油膏，別有一番汁味，苦茶油雞、草嶺小龍蝦(溪蝦)，炒山豬肉等，均是遊客必嚐美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲到草嶺石壁地區，除了賞花外。坐下喝杯世界級的咖啡，品嚐在地風味美食「苦茶油拌飯」再加上醬油膏，別有一番汁味，苦茶油雞、草嶺小龍蝦(溪蝦)，炒山豬肉等，均是遊客必嚐美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑草嶺石櫻花正值盛開，雲林櫻花祭正式起跑，為民眾賞櫻的首選。除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民7年前又在山上種了超過千棵的櫻花、杏花。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲到草嶺石壁地區，除了賞花外。坐下喝杯世界級的咖啡，品嚐在地風味美食「苦茶油拌飯」再加上醬油膏，別有一番汁味，苦茶油雞、草嶺小龍蝦(溪蝦)，炒山豬肉等，均是遊客必嚐美食。（圖／記者蔡佩旻攝）


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