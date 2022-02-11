北港武德宮斜摃推NFT！財神祖廟請出黑虎將軍　24款各限量25份

▲北港武德宮宣佈與米珞安影業、奧丁丁NFT交易平台合作，正式跨足NFT領域，推出《黑虎將軍HOYA TIGER》限量NFT。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮主神「天官五路武財神」職掌天下財富，主委林安樂更是金融界高層轉任。在數位資產大行其道的現今，北港武德宮宣佈與米珞安影業、奧丁丁NFT交易平台合作，正式跨足NFT領域，推出《黑虎將軍HOYA TIGER》限量NFT，將黑虎將軍的意象融合台灣特色元素，透過科技創新讓傳統信仰與時俱進。

北港武德宮說明，此次發行之NFT，係根據黑虎將軍本身咬財、驅邪避凶、保平安、驅逐疫病的主要職掌，由知名刺青師彫壬Horiren以電繪形式，融合台式美學創作推出「招財虎」、「喬事虎」、「平安虎」、「防疫虎」的NFT圖像，並加入金元寶、平安符、珍珠奶茶、防疫酒精等台灣特色元素與時事議題，共分六色24款，每款限量25份。

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2022虎年許多品牌與企業均鎖定虎爺作為壬寅年各項商品或活動的聯名主角，加上財神廟主神財神本為掌管天下金融的意象，據了解，為慎重起見此構想之初，米珞安影業即率隊親赴武德宮向黑虎將軍擲筊請示，獲得俯允後才正式執行創作研發。

武德宮主任委員林安樂表示，今年壬寅虎年已有相當多全國性或國際級的企業與品牌與武德宮聯名合作，多半是推出實體的虎爺意象聯名商品或贈品，本次則是首次推出非實體的NFT。

林安樂接著說明，開宮立廟的一個主要目的就是傳佈信仰，讓更多人知道、認識信仰，繼而走向、擁抱信仰，在這些難以勝數的聯名背後，其實隱藏了我們一個謙卑的願，那就是我們希望，在不動用到十方善信任何一塊錢的情況下，我們要讓武德宮，要讓我們的信仰，透過各種形式，被更多人看見，被更多人認識。

《黑虎將軍－HOYA TIGER》限量NFT將於2/12日中午12點正式上架，購買的民眾除另加贈北港武德宮遠距補財庫乙份，廟方會有專人在農曆正月十五上元時，為購買者呈疏文補財庫外，還有機會得到隨機空投，能兌換價值萬元的客製化刺青。

▲北港武德宮發行之NFT，共分六色24款，每款限量25份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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