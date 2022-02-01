走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

▲雲林草嶺青山坪除了有世界頂級咖啡，數百公頃農場由櫻花環繞花開約6成，夾有數顆白色李花，在翻騰的雲霧之中宛如仙境。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者李政遠／雲林報導

雲林古坑打造「台灣咖啡」奇蹟！包括華山、荷包等都有多家值得造訪的庭園咖啡，業者不僅有自種、有收購小農的優質生豆，也自己烘焙。春節假期，若不想塞車或到人擠人遊樂場所、景點，不妨到古坑來一場咖啡之旅。

古坑咖啡種植起於日治時期，當時日本人在荷苞山（現荷苞桐花公園）大量種植咖啡樹，主要是阿拉比卡品種，氣候、土壤都很適合咖啡樹生長，種出的咖啡豆品質極優。戰後在美援會及農復會支持下，1951年成立「雲林縣經濟農場組織協進會」在荷苞山再大量種植咖啡苗木，並設置咖啡工廠開啟台灣咖啡工業。

▲2022雲林草嶺櫻花季已登場，前往草嶺必經東璧山莊除了咖啡之外，其餐廳特色山產料理也深受老饕喜愛。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣咖啡產業消失數10年後，古坑鄉在2003年舉辦第一屆台灣咖啡，一顆「魔豆」成功創造「黑金」奇蹟，由此可見古坑在台灣咖啡歷史占重要地位。

雲林古坑咖啡飄香世界，繼2020年嵩岳咖啡後獲得世界第一後，2021年再創佳績，受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，由青山坪咖啡農場榮獲87.25高分認證，榮獲本年度世界排名第一；此外東璧咖啡莊園亦榮獲86.33高分及古峰咖啡莊園榮獲86.25高分，分別排名世界第六和第八名，顯見古坑咖啡品質已受到國際認證的肯定。

▲2022雲林草嶺石壁賞櫻花正是時候，上山沿路都有山櫻盛開。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，古坑咖啡與來自全球各地的精品咖啡評比，並在其中脫穎而出，連續2年都由雲林古坑鄉拿下世界冠軍殊榮，高品質的咖啡豆備受肯定，更延續古坑為台灣咖啡原鄉及在台灣領導品牌的地位。

▲雲林古坑咖啡飄香世界，2021年再創佳績，受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，由青山坪咖啡農場榮獲87.25高分認證，榮獲本年度世界排名第一。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，台灣位於北回歸線，雲林縣得天獨厚，古坑草嶺海拔、氣候水質及土壤俱佳，適合培育出優質、無農藥殘留的高品質生豆，透過獨樹一格的後製技術，所產出的咖啡具本土獨特的花香、果香及茶香，除此之外，在相關單位輔導下，咖啡產銷履歷面積更是逐年攀升，致力於將安全、高品質的咖啡帶給廣大的消費者。

▲2021年青山坪咖啡農場受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，由榮獲87.25高分認證，榮獲本年度世界排名第一。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，雲林縣咖啡種植面積約60公頃，年產量約64.27公噸，在農委會、縣府、農會及咖啡農友等共同努力下，農友所生產的咖啡豆品質持續提升，多已達到精品生豆的等級。縣內每年舉辦生產管理、後端加工及感官品評等課程，培養具潛力之咖啡農，讓喜歡國產咖啡的朋友藉由透明平台學習新知，也讓相關農友和業者在生產及後製加工技術有顯著進步。

▲2021年青山坪咖啡農場受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，由榮獲87.25高分認證，榮獲本年度世界排名第一。（圖／記者蔡佩旻攝）

處長吳芳銘指出，縣府與古坑鄉農會合作輔導將咖啡評鑑成績優異的咖啡豆送往美國CQI認證，本次共提送5家莊園的咖啡豆，其中青山坪咖啡農場、東璧咖啡莊園及古峰咖啡莊園分別取得世界第一。

▲東璧咖啡莊園面山的美景，讓人怡然清心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東璧咖啡莊園2021年受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，榮獲86.33高分排名世界第六名。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東璧咖啡莊園2021年受美國CQI國際精品咖啡協會肯定，榮獲86.33高分排名世界第六名。（圖／記者蔡佩旻攝）

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