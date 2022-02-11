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社會 社會焦點 保障人權

身負5條通緝躲5坪套房不敢回家　毒犯遭逮「終於解脫了」

▲雲林身負5條通緝案的賴姓毒犯逃匿多時，警方獲報該嫌出現市區，9日鎖定犯嫌住處來將甕中著憋，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反道「連過年都不敢回家，終於解脫了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名身材魁梧、身負5條通緝的賴姓毒犯逃匿多時，斗南警分局接獲線報，得知賴嫌自去年遭雲林地檢署通緝後便逃逸無蹤，前陣子出現於斗六市中山路一帶，員警沿路調閱監視器追查，9日鎖定犯嫌住處，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反而鬆一口氣說：「連過年都不敢回家，終於解脫了」。

▲雲林身負5條通緝案的賴姓毒犯逃匿多時，警方獲報該嫌出現市區，9日鎖定犯嫌住處來將甕中著憋，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反道「連過年都不敢回家，終於解脫了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林身負5條通緝案的賴姓毒犯逃匿多時，警方獲報該嫌出現市區，9日鎖定犯嫌住處來將甕中著憋，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反道「連過年都不敢回家，終於解脫了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局指出，因該名犯嫌身材魁武，專案小組成員不敢大意，觀察其徹夜未眠、精神恍惚時才在大樓外埋伏等候，守候多時終於等到犯嫌出門，員警見機不可失，一擁而上將其制伏，該名犯嫌自知遭通緝在案，也不再反抗，乖乖束手就擒。

▲雲林身負5條通緝案的賴姓毒犯逃匿多時，警方獲報該嫌出現市區，9日鎖定犯嫌住處來將甕中著憋，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反道「連過年都不敢回家，終於解脫了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在賴嫌住處起獲毒品安非他命及毒品吸食器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

後續警方在現場起獲毒品安非他命及毒品吸食器，更發現遭報失竊的汽車號牌2面，研判恐係犯嫌係作案時使用，正在清查有無涉及轄內其他刑案。事後犯嫌自述「我因為遭5案通緝在身，年節期間也不敢回家，只能隻身一人躲在5坪大小的套房內過年，現在能被警方緝獲也算是一種解脫」。

▲雲林身負5條通緝案的賴姓毒犯逃匿多時，警方獲報該嫌出現市區，9日鎖定犯嫌住處來將甕中著憋，賴嫌見警埋伏緝捕，並未反抗反道「連過年都不敢回家，終於解脫了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在賴嫌住處發現遭報失竊的汽車號牌2面，研判恐係犯嫌係作案時使用，正在清查有無涉及轄內其他刑案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警察分局呼籲社會大眾，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，不論假期與否，警方依法執行公權力；亦提醒民眾如果有司法案件收到傳票時，務必依指定庭期到案處理，或先行向法院、地檢署書記官請假，以免遭到通緝而成為警方查緝的對象。

►聽Podcast #我在案發現場


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