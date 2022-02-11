雲林西螺公設民營托嬰中心啟用　家長用APP監控嬰兒睡眠品質

▲西螺鎮「公設民營托嬰中心」，今日由縣長張麗善、敏惠醫護管理專科學校校長葉志誠及委託單位中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為讓父母放心回歸職場，減輕照顧幼兒負擔，雲林縣政府於西螺鎮設立「公設民營托嬰中心」，今(11)日由縣長張麗善、雲林縣議員廖偉晴、游淑雲、社會處長林文志、敏惠醫護管理專科學校校長葉志誠及委託單位社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄到場進行揭牌。

▲西螺公設民營托嬰中心引進智慧托育，使用智慧床墊，透過AI數據了解孩子的睡眠品質，家長能透過APP等資訊設備隨時了解孩子心跳、體溫及其他成長數據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林縣0-3歲嬰幼兒人數目前約有1萬6217人，為了鼓勵生育，除了本縣特別加碼的生育津貼外，為了讓家長放心就業，政府幫忙帶孩子，近年積極打造友善育兒環境，110年度已於北港鎮、虎尾鎮開辦公共托嬰中心，服務本縣民眾，其他各區陸續布建中。

▲西螺公設民營托嬰中心的成立，使雲林托育資源更為完善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，西螺公設民營托嬰中心的成立，使雲林托育資源更為完善，西螺托嬰中心經營團隊用心引進智慧托育，使用智慧床墊，透過AI數據了解孩子的睡眠品質，家長能透過APP等資訊設備隨時了解孩子心跳、體溫及其他成長數據，此外，中心亦聘請專業、經驗豐富的托嬰人員及專業教師，讓年輕家長能夠更加安心、放心送托。

社會處說明，西螺托嬰中心服務對象為0-3歲嬰幼兒，收托嬰幼兒以0-2歲為主，先前在0-2歲送到這邊的嬰幼兒能延長收托到3歲，嬰兒只要出生滿2個月，家長即能送到托嬰中心。雲林縣兒童福利館是屬於孩子的天地，除本次揭牌的托嬰中心，館內還有西螺早療日托中心、西螺親子館及西螺社會福利中心，提供家長完善的托育資源。

▲雲林縣兒童福利館是屬於孩子的天地，除本次揭牌的托嬰中心，館內還有西螺早療日托中心、西螺親子館及西螺社會福利中心，提供家長完善的托育資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺公設民營托嬰中心能收托35位嬰幼兒，有專為0-3歲寶寶托育需求除了設置的活動區、睡眠區等空間以及符合幼兒發展的教玩具圖書，托嬰中心更結合科技系統，家長可利用APP查看孩子每日體溫、日誌及奶量副食品記錄，並導入智慧床墊，紀錄幼兒睡眠及活動狀況。

社會處長林文志指出，西螺公設民營托嬰中心收費方式每個月新台幣9000元，政府補助4000元，家長只要自付5000元，就能讓小朋友得到最好的照顧，相信是對於年輕夫婦很好的政策，社會處未來將找尋合適的公共空間增設社區化的友善育兒家園，營造一個安心友善的托育城市，公設民營托嬰中心不但收費低廉，家長仍可領取托育津貼，相關資訊可洽詢雲林縣政府社會處(05)5522581。

▲西螺公設民營托嬰中心收費方式每個月新台幣9000元，政府補助4000元，家長只要自付5000元，就能讓小朋友得到最好的照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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