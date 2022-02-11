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獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲　

記者李政遠／雲林報導

草莓、棉花糖也能做壽司！雲林西螺鎮東南觀光夜市一攤專賣壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味，加上配料可愛造型，吸引年輕人喜愛，除了草莓口味，還推出棉花糖、熱狗、雞排、烏魚子等口味的壽司，為夜市高人氣攤位之一；各種食材原料雖漲價，老闆仍維持創業價，每個壽司賣10元。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味，面對原物料飆漲，老闆仍維持創業時的標價，每個壽司只要銅板價10元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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許多民眾喜愛吃壽司，有人愛吃道地日式壽司，有人喜歡台式口味，全台著名夜市之一的雲林縣西螺東南觀光夜市每周日晚上500多攤販擺攤營業，吸引彰化、南投、嘉義縣市民眾逛夜市，其中有一灘「小新壽司」從開攤營業，老闆娘做壽司的雙手幾乎沒停過，消費者一個接一個挑選自己喜愛壽司口味。顧客陳小姐說，壽司口味多樣化，草莓壽司酸甜爽口，不突兀。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

小新壽司老闆張漢朝說，草莓、棉花糖壽司的創意，來自老婆黃麗慧，她喜歡將壽司錯飯搭配各種甜點、水果吃，發現林內鄉栽種的草莓口感搭醋飯，酸甜恰到好入口，於是推出草莓壽司及棉花糖壽司，想不到受年輕族群及小朋友的喜愛，另為符合大眾口味推出「超台」的雞排、烏魚子、熱狗等口感層次豐富的台式壽司。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林東南觀光夜市小新壽司，推出棉花糖、熱狗、雞排、烏魚子等口味的壽司，為夜市高人氣攤位之一；才剛接近6點半，壽司還沒補滿上架，攤位前已擠滿挑選壽司的人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆娘黃麗慧表示，各種口味的壽司受喜愛的範圍都很平均，因為逛夜市的遊客各年齡層都有，所挑選口味各有喜好，草莓、棉花糖、烏魚子、熱狗、雞排的口味，顧客會選擇嚐新嚐鮮，一晚大約可賣出一千多顆壽司。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲各種口味的壽司受喜愛的範圍都很平均，因為逛夜市的遊客各年齡層都有，所挑選口味各有喜好，草莓、棉花糖、烏魚子、熱狗、雞排的口味，顧客會選擇嚐新嚐鮮。（圖／記者蔡佩旻攝）

46歲的小新壽司老闆張漢朝國中畢業後北漂，在中式餐廳當學徒，後在速食餐廳做主廚，17年前帶老婆孩子回到雲林故鄉林內夜市擺攤賣10元壽司，慢慢擴點到古坑夜市、西螺東南觀光夜市，廚師出身的張漢朝熟悉民眾的口味，研創拉近民眾味蕾的雞排、烏魚子、熱狗等台式壽司，受到大眾喜愛熱賣，喜歡吃甜的張漢朝的太太黃麗慧，壽司拿來與棉花糖、草莓結合，有別於其它壽司風味，推出後造型可愛吸睛，成味暢銷點心。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廚師出身的張漢朝熟悉民眾的口味，研創拉近民眾味蕾的雞排、烏魚子、熱狗等台式壽司，受到大眾喜愛熱賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

17年來原物料已調漲好幾波，但張漢朝所經營的小新壽司，完全不調漲走銅板價位。張漢朝說，夜市就是要接近平民價位，美食也是平民美食，原物料一直調漲，成本增加我們自行吸收，以前還能請工讀生，現在多虧有18歲的女兒在晚上到夜市幫忙，一家雖然賺的不多，跟打工一樣，看到顧客開心吃我們的壽司，我們夫妻倆也很滿足。

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廚師出身的張漢朝熟悉民眾的口味，研創拉近民眾味蕾的雞排、烏魚子、熱狗等台式壽司，受到大眾喜愛熱賣，。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲草莓、棉花糖也能做壽司！雲林東南觀光夜市壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲17年來小新壽司完全沒調漲，張漢朝說，夜市就是要接近平民價位，現在多虧有18歲的女兒在晚上到夜市幫忙，一家雖然賺的不多，跟打工一樣，看到顧客開心吃我們的壽司，相當滿足。（圖／記者蔡佩旻攝）


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