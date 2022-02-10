「名字太難唸」找不到工作　他怒改名！面試電話接不停

▲來自奈及利亞的伊奈（Inein，發音為e-ne-ye）求職碰壁，改名後接到多通面試電話。（圖／翻攝Instagram@vikto_garik_runs）



記者吳美依／綜合外電報導

伊奈（Inein Victor Garrick）從英國南威爾斯大學（USW）畢業後開始求職，但即使履歷亮眼、完全符合職缺條件，卻幾乎從未通過第一階段申請，少數致電通知面試的人資也總是唸錯名字，甚至直言「你的名字好難發音。」他深感自己因此處於劣勢，也飽受偏見之苦，於是憤而決定改名，接下來一周，果然接到非常多通面試電話。

《鏡報》等外媒報導，伊奈22歲移居英國，才發現很多人不會唸自己的名字，「對我來說很簡單，不過就是5個字母。我當時不介意，而且認為問題在於人們沒有嘗試，而是改叫我的姓氏，因為比較好唸。」他求職碰壁後，把名字裡的「伊奈」刪去，直接使用中間名「維克多」為名，並且為了「讓大家輕鬆一點」，沿用多年。

▲伊奈在社群媒體上公開支持「#MyNameIs」運動。（圖／翻攝Instagram@vikto_garik_runs）

最後，伊奈進入威爾斯運輸公司（TfW）擔任安檢員，最近卻意識到，他一直在「隱藏一部分的自我」，於是決定改回原本的名字，「我已經不是真正的自己了。人們聽見『維克多』會假設我是英國人……我對家鄉感到驕傲，卻躲在『維克多』後面。」

伊奈如今認為，這個名字是向世界介紹奈及利亞的最佳開端，他認為，改回本名後「彷彿重生」，也致力支持促進職場平等的「#MyNameIs」運動。

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