他飛出國參加婚禮　頂樓嗨看煙火「4F失足急墜」命危！驚悚傷勢曝

▲ 蘇比從4層樓高的頂樓摔下，傷勢嚴重。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦發生一起意外，一名英國男子特地從家鄉飛到巴國參加一場婚禮，開心在4層樓的屋頂觀賞煙火時卻不慎失足摔落，導致大腦損傷及腦出血，目前仍在與死神搏鬥，只能依靠生命維持器。家屬也公開他目前的照片，可見傷勢十分驚悚。

根據《鏡報》，英國男子蘇比（Subby）來自西約克郡的迪斯伯里（Dewsbury），不久前飛到巴基斯坦參加婚禮，觀賞煙火時不慎自屋頂墜落，受到重傷。他的手足哈里斯（Harris Nasim）在募資網站上發起募款，為沒有旅遊險的蘇比籌措他在當地的醫療費用。

哈里斯在網站上說明，發起這次募款是為了幫助人在巴基斯坦的兄弟支付他的醫藥費，「他沒有旅遊險。在巴基斯坦治療非常昂貴，尤其是要治療他的傷。」

照片中可見，蘇比頭上及眼前都包著繃帶，虛弱躺在床上。哈里斯表示，蘇比在巴基斯坦從4樓高的屋頂摔落，腦部受損且腦出血，目前靠生命維持器維持生命，「曾在國外接受治療的人就會知道，這不在國民保健署（NHS）保障範圍內，需要鉅額費用。」

哈里斯表示，蘇比迫切需要一切可能的經濟及情感支持，希望大眾能夠伸出援手，湊齊約1萬至1.5萬英鎊（約新台幣37.7至56.5萬元）的費用，截至台灣時間10日下午約募得3636英鎊（約新台幣13.7萬元）。