13年來首次！英國爆2起「拉薩熱」確診個案　女性染疫恐陰道出血

▲ 拉薩熱主要流行於囓齒類動物較多的地區。（圖／WHO官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一個家庭近期赴西非旅遊，返國後其中二人診斷出染上「拉薩熱」（Lassa Fever），還有一人疑似感染，正等待檢查結果。這是英國13來首度出現拉薩熱個案，這種急性病毒型出血發燒疾病主要在西非流行，會引起發燒、全身無力等症狀，嚴重甚至會導致女性陰道出血。

《衛報》9日報導，英國衛生安全局宣布，有二人診斷出患有拉薩病毒（Lassa Virus）引起的拉薩熱，還有一起疑似個案正在確認。二起確診個案有一例已經康復，另一例及疑似個案則在醫院接受治療。他們都來自英格蘭東部一個家庭，近期有西非旅遊史。

此次發現病例以前，英國1980年至今僅有八起個案，最近二例發生在2009年。衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）說明，「拉薩熱個案在英國很少見，不容易人傳人，公眾整體風險非常低」，正聯絡確診個案密切接觸者，以提供評估及建議。

拉薩熱通常是因接觸感染病毒的老鼠尿液或糞便所污染的食物或物品所致，也可透過體液傳播，在西非囓齒類動物較多的地區較為流行，世界上其他地區很少出現境外移入病例，幾乎僅發生於在流行地區從事醫藥等高風險職業的人員或援助者身上。

世界衛生組織（WHO）指出，多數拉薩熱患者會完全康復，但部分可能演變為重症，症狀通常是漸進式，剛開始出現發燒、全身無力及不適，幾天後出現頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、胸痛、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽及腹痛，嚴重可能臉部腫脹、肺水、低血壓及口鼻、胃腸道或陰道出血。25%痊癒患者出現耳聾，其中有半數在1至3個月後恢復部分聽力。

根據台灣衛服部疾管署網站，拉薩熱最早在1950年代現蹤，但拉薩病毒直到1969年才從二起死亡個案身上分離出，屬人畜共通及動物傳染性病毒，為西非地方性流行疾病，也是高致死性疾病。一般感染死亡率約1%，但住院病患或部分流行地區有15%以上病人死亡。若在懷孕末期感染，症狀會特別嚴重，有80%以上孕婦染疫身亡。