美英熱線！拜登、強生重申仍有外交空間　普丁最新意向曝光

▲俄入侵烏克蘭戰雲密布。（圖左1、2／達志影像／美聯社／圖右／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登14日和英國首相強生（Boris Johnson）電話會談，雙方重申俄羅斯若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果，但也強調「還有外交斡旋空間」；然而西方官民在烏克蘭境內後撤或是直接離開的程度升級，確實讓人感到戰爭一觸即發。對此，克里姆林宮最新回應表示，普丁「仍有協商意願」。

CNN報導，拜登和強生電話會談後再次展現比歐洲更加強硬的態度，強調俄羅斯入侵烏克蘭雖然可能傷敵一千，卻會自損五百或更多，造成俄羅斯自身更深遠的危機。2國元首重申西方盟邦應該團結一致面對俄國的侵略野心，包括祭出一系列制裁，不過拜登、強生也同意，現在仍應保持重要外交管道的暢通。

數小時後西方終於等到俄國開口，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指出，總統普丁「有意願展開協商」，並表示烏克蘭危機只是俄國對更大的國安疑慮的一部分而已。

「首先，普丁總統一直都在要求協商和外交斡旋」，佩斯科夫表示普丁在乎的是西方對俄國邊境安全的承諾，包括北約前線不能觸及俄國邊境，雙方之間應保持緩衝區，「普丁總統當然有意願協商」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》



