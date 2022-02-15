　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美英熱線！拜登、強生重申仍有外交空間　普丁最新意向曝光

▲▼拜登普丁,拜登,普丁,強生。（圖左1、2／達志影像／美聯社／圖右／路透）

▲俄入侵烏克蘭戰雲密布。（圖左1、2／達志影像／美聯社／圖右／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登14日和英國首相強生（Boris Johnson）電話會談，雙方重申俄羅斯若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果，但也強調「還有外交斡旋空間」；然而西方官民在烏克蘭境內後撤或是直接離開的程度升級，確實讓人感到戰爭一觸即發。對此，克里姆林宮最新回應表示，普丁「仍有協商意願」。

CNN報導，拜登和強生電話會談後再次展現比歐洲更加強硬的態度，強調俄羅斯入侵烏克蘭雖然可能傷敵一千，卻會自損五百或更多，造成俄羅斯自身更深遠的危機。2國元首重申西方盟邦應該團結一致面對俄國的侵略野心，包括祭出一系列制裁，不過拜登、強生也同意，現在仍應保持重要外交管道的暢通。

數小時後西方終於等到俄國開口，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指出，總統普丁「有意願展開協商」，並表示烏克蘭危機只是俄國對更大的國安疑慮的一部分而已。

「首先，普丁總統一直都在要求協商和外交斡旋」，佩斯科夫表示普丁在乎的是西方對俄國邊境安全的承諾，包括北約前線不能觸及俄國邊境，雙方之間應保持緩衝區，「普丁總統當然有意願協商」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》


 

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
控彩虹爺爺妻是「粉紅收屍隊」　經紀人：來救你了！慘遭打臉
快訊／國道1號「5車連環撞」　車流回堵
鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」…網全嗨了
福原愛男友現況起底！　高年收灌水又離職…半同居當「賢內助」
9歲姪女爬他床　嬌喊「陪我玩就給你看我穿內衣」！他下體被碰嚇
彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村原因曝　氣哭「畜生不得好死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏危機　國際油價飆漲2％至7年多高點

美英熱線！拜登、強生重申仍有外交空間　普丁最新意向曝光

德國慕尼黑2列火車對撞！　至少1死14傷

俄烏危機和升息陰影籠罩！　道瓊「下挫172點」美股多收黑

高盛：俄國若侵烏　股市「恐跌超過5％」比2014年嚴重

俄軍加速集結！　美駐烏克蘭使館緊急「全員後撤」

飛機上真的有蛇！乘客大鬧駕駛艙「硬開逃生門」　1天2班機急降

俄烏戰火一觸即發　烏克蘭權貴富商包機逃離

美智庫經濟自由指數　「台灣全球第6」首獲自由評比

多力多滋倒出「老鼠乾屍」！張嘴＋瞪圓眼死狀超驚悚　百萬網瘋傳

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

孫德榮昔日為5566猛打飛輪海　炎亞綸記仇至今「說我們是充氣娃娃」

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

俄烏危機　國際油價飆漲2％至7年多高點

美英熱線！拜登、強生重申仍有外交空間　普丁最新意向曝光

德國慕尼黑2列火車對撞！　至少1死14傷

俄烏危機和升息陰影籠罩！　道瓊「下挫172點」美股多收黑

高盛：俄國若侵烏　股市「恐跌超過5％」比2014年嚴重

俄軍加速集結！　美駐烏克蘭使館緊急「全員後撤」

飛機上真的有蛇！乘客大鬧駕駛艙「硬開逃生門」　1天2班機急降

俄烏戰火一觸即發　烏克蘭權貴富商包機逃離

美智庫經濟自由指數　「台灣全球第6」首獲自由評比

多力多滋倒出「老鼠乾屍」！張嘴＋瞪圓眼死狀超驚悚　百萬網瘋傳

數位紅包推升營運向上　超商雙雄元月營收同創新高

娶曾之喬2年「辰亦儒突曬娃」！情人節發聲：天天快樂　網瘋猜藏暗示

3月中檢疫改「10+7」！　專家預言將實施入境免隔離

快訊／國1「5車」連環撞　回堵1公里

台積電中科擴廠有譜、台塑四寶營收旺　財經HOT 5一次看

俄烏危機　國際油價飆漲2％至7年多高點

很後悔出賣「他」　妻控彩虹爺爺心血都被經紀人奪走

美英熱線！拜登、強生重申仍有外交空間　普丁最新意向曝光

日職開幕戰火藥味濃！軟銀監督嗆聲　Big Boss也回嗆

本土爆11條不明傳播鏈！醫喊「只是冰山的一角」　實際恐藏3倍

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

法國總統候選人稱台灣屬中國　遭網轟炸

殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘遭鱷魚「張嘴狠咬」

俄國將接受烏克蘭拒加北約：有助更有意義的回應

受災戶睡醒收到86兆支票　他笑：快超越馬斯克

多力多滋倒出老鼠乾屍！死狀驚悚網瘋傳

澳洲大兵遭性侵　退伍後引爆炸彈自殺

飛機上有蛇！乘客大鬧硬開逃生門　1天2班機急降

俄烏開戰邊緣！　烏克蘭權貴包機逃離

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權　不應舉辦奧運

烏克蘭總統堅稱　繼續爭取加入北約

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

印尼入境隔離將逐步放寬 已打追加劑可隔離3天

波蘭準備接收烏克蘭難民 德國增兵立陶宛加強防禦

更多熱門

相關新聞

高盛：俄國若侵烏　股市恐跌得比2014年嚴重

高盛：俄國若侵烏　股市恐跌得比2014年嚴重

美英兩國直指俄羅斯16日將進攻烏克蘭，高盛全球股市首席策略師歐本海默（Peter Oppenheimer）指若入侵成真，這次對股市造成的影響將會比2014年還要嚴重，震盪可能會超過5％。

俄軍加速集結！　美駐烏使館急「全員後撤」

俄軍加速集結！　美駐烏使館急「全員後撤」

俄烏開戰邊緣！　烏克蘭權貴包機逃離

俄烏開戰邊緣！　烏克蘭權貴包機逃離

美智庫經濟自由指數　台灣全球第6

美智庫經濟自由指數　台灣全球第6

烏克蘭總統堅稱　繼續爭取加入北約

烏克蘭總統堅稱　繼續爭取加入北約

關鍵字：

美國英國烏克蘭俄羅斯拜登普丁

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

威力彩12.1億送出　獎落台中大甲

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

KID突洩真面目「東區妹仔爆哭」！　揭真相網驚：看不出來

認已婚生女1年…《我只喜歡你》吳倩、張雨劍離婚！

今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　冷空氣更強更久

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面