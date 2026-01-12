　
    • 　
>
國際

伊朗變天？專家：政權撐不過2026　恐改寫中東地緣版圖

▲▼伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德黑蘭街頭10日再現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗街頭烽火連日不歇，抗議浪潮從首都德黑蘭擴散至全國數十座城市，數十萬民眾不顧當局威脅與血腥鎮壓，持續走上街頭。這場始於2周前的示威運動，正讓全球領袖與投資人嚴陣以待，因為一旦伊朗政權垮台，將徹底改寫全球地緣政治版圖與能源市場格局。

《彭博》報導，前中情局資深中東分析師亞瑟（William Usher）指出，「這是伊朗自1979年以來最關鍵的時刻」，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權雖曾多次撐過抗議風暴，但這次面臨的經濟壓力前所未有，「政權重新掌控局面的機會正在縮減，可動用的手段也越來越少。」

美國人權活動家新聞社（HRANA）統計，過去2周已有逾500名抗議者喪生，逾萬人遭逮捕。這波示威最初由貨幣危機與經濟崩盤引爆，如今訴求已轉向推翻整個政權。當局8日起試圖封鎖網路與電話系統，外國航空公司也取消飛往伊朗的航班。

▲▼伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）

▲ 示威訴求已轉向推翻政權。（圖／路透）

川普警告動武　美軍已備軍事打擊方案

美國總統川普剛拿下委內瑞拉總統馬杜洛，近日更多次警告，伊朗若殺害和平抗議者，美方將發動軍事打擊。白宮官員透露，美軍指揮官已向川普簡報軍事打擊方案。

市場反應迅速且劇烈，布蘭特原油8日、9日2天飆漲逾5%，突破每桶63美元，投資人開始為石油輸出國組織（OPEC）第4大產油國的供應中斷風險定價。能源市場顧問公司全球風險管理首席分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）表示，「市場焦點已轉向伊朗，越來越擔心川普可能利用混亂試圖推翻政權，就像我們在委內瑞拉看到的。」

流亡王子號召石油罷工　恐重演1978致命一擊

流亡美國的伊朗已故國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）10日呼籲石油工人罷工，這招若奏效恐怕帶來致命一擊，因為1978年的石油罷工正是他父親王朝垮台的關鍵，重創經濟命脈。不過目前不清楚主要產油省胡齊斯坦（Khuzestan）是否有動盪，原油出口也無中斷跡象。

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）（圖／路透）

▲ 伊朗最高領袖哈米尼（圖／路透）

若伊朗政權倒台，地緣政治影響將橫跨全球。資深歐洲官員透露，以色列正與歐洲各國政府密切聯繫，掌握伊朗局勢發展。而對俄羅斯總統普丁而言，將是繼去年敘利亞總統阿塞德垮台、本月馬杜洛被捕後，又失去一個外交盟友。

海灣合作委員會（GCC）國家對此憂心忡忡，儘管沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達等國雖視伊朗為對手，近年卻積極改善關係，阿拉伯之春的陰影依然存在，當時獨裁者倒台後只換來混亂。歐洲外交關係協會中東與北非副計畫主任格蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）指出，對波灣國家來說，寧可面對熟悉的惡魔，而不是完全失控或陌生的未知權力結構。

投資人關注：最好政權更迭　最壞內戰延續

資深新興市場投資人莫比烏斯（Mark Mobius）分析，伊斯蘭共和國垮台將劇烈改變權力平衡，「最好的結果是政府徹底更替，最壞則是內部衝突延續且當前政權持續統治。」

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗已發出警告，若遭受攻擊，駐中東的美軍資產與以色列都將成為「合法目標」。儘管過去2年經濟停滯、通膨猖獗，加上以色列打擊其本土與代理人組織，伊朗實力確實受損，但仍擁有可覆蓋整個中東的龐大彈道飛彈武器庫，且伊斯蘭革命衛隊等安全部隊仍效忠政權。

示威者缺統一領導　軍事行動恐適得其反

示威者背景多元，從都市菁英到宗教保守派都有，卻缺乏統一的領導人，使得情勢更加難料。格蘭馬耶認為，對海灣合作委員會及土耳其、巴基斯坦等國而言，最糟的不是現狀，而是伊朗陷入混亂。

美國與以色列的軍事行動甚至可能適得其反，今年6月以色列空襲期間，伊朗國內民族主義情緒一度高漲。相對溫和的伊朗總統裴澤斯基安11日釋出善意，向受影響家庭致哀，呼籲「讓我們坐下來，攜手解決問題」。但外界普遍認為抗議者不會買帳，因為更有實權的最高領袖與安全部隊態度強硬，甚至揚言祭出死刑。

專家預測：撐不過2026、恐現國家分裂

▲▼伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 周末有數十萬伊朗人上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

彭博經濟學家埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）預測，伊朗可能無法以現有形態撐到2026年底，但全面革命機率仍低，較可能的劇本是高層改組但保留基本體制，或革命衛隊發動政變，「伊朗人害怕混亂，因為他們見證鄰國伊拉克與敘利亞慘況。更重要的是，政府正強力鎮壓。」

亞瑟也警告，政權垮台不會是和平過渡，「短期內可能出現國家分裂，少數民族與部分省份尋求脫離德黑蘭自治。革命衛隊會拚死保衛政權，大規模暴力衝突的可能性很高。」

01/11 全台詐欺最新數據

伊朗人怒吼「哈米尼去死」街頭示威！

伊朗全國各地大規模反政府示威進入第3周，儘管面臨網路中斷的狀況，但當地部分影像陸續流出。根據CNN整理出的伊朗當地影片，有民眾試圖在數十具遺體之中辨認親人，有人高喊「哈米尼去死」、「我要去殺奪走我兄弟性命的人」。

澳洲籲公民立即離開伊朗

把川普「畫成棺材」！哈米尼PO文開戰

伊朗示威544死　德黑蘭「滿地屍袋」畫面曝

伊朗暴動500死！示威導火線一次看

