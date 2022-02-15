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高盛：俄國若侵烏　股市「恐跌超過5％」比2014年嚴重

▲▼美股，華爾街，股市，道瓊，那斯達克，投資 。（圖／路透）

▲俄國侵烏將對全球股市造成影響。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美英兩國直指俄羅斯16日將進攻烏克蘭，高盛全球股市首席策略師歐本海默（Peter Oppenheimer）指若入侵成真，這次對股市造成的影響將會比2014年還要嚴重，震盪可能會超過5％。

歐本海默接受美媒「CNBC」訪問時表示，俄羅斯侵烏危機對全球股市造成的影響，可參考2014年俄羅斯併吞克里米亞的情勢，「我們認為當時推升風險溢價約20個基點，對股市造成大概5％的影響，這次可能會更大。」

歐本海默表示根據目前情況推估，這次可能造成風險溢價上升20至40個基點，股市下跌超過5％多一些「似乎很合理」。

位於烏克蘭南部的克里米亞半島是通往黑海的戰略要地，俄羅斯於2014年2月至3月間將其併吞，引發全球譴責和經濟制裁浪潮，但除了俄羅斯外實質造成的影響並不如預期大。貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）指出，該年上半年歐元區信心未受衝擊，第一季GDP上升0.4％，第二季降至升0.2％，第三季則又回彈至上升0.5％，顯見只有造成短期震盪，不過這次的震盪幅度可能會更大。

此外，施密丁表示俄羅斯儘管是部隊規模龐大的正規軍，而且有巨大的經濟潛力，但仍然不是歐洲的主要市場，以德國為例，每年有5.6％的貨物出口到波蘭，只有1.9％貨物出口到俄國。

全球股市周一多出現震盪收低，可以看出俄烏戰爭一觸即發的緊張影響，美股三大指數全部收黑，道瓊跌收逾171點。美國總統拜登與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日皆證實，根據交叉驗證的情資顯示俄國將在美東時間周三（16日）向烏克蘭進攻，拜登14日和英國首相強生在電話會談後，2國元首重申俄國若發動攻擊，將會面臨嚴重後果，但現在開戰前還有關鍵的外交空隙。

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