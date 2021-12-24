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烏克蘭用美國武器軍演　俄備好「戰爭與和談」兩手策略

▲烏東局勢再度陷於緊張。圖為2015年戰雲正濃時，烏克蘭戰車開進盧甘斯克地區平亂的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

烏東局勢再度陷於緊張，烏克蘭近日在該地區舉行了軍事演習。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「路透社」等外媒報導，在俄羅斯跟烏克蘭緊張局勢升級、並且互相指控之際，兩國已分別開展軍事演習與訓練。由於兩國關係緊張所引發的戰爭危機，也導致了俄羅斯跟西方國家之間的關係更形形緊繃。

烏克蘭用美國武器軍演

上述軍事演習和訓練目前仍是在謹慎樂觀的情況下進行的。在此之前，俄羅斯22日證實即將開始跟西方國家進行有關安全保障的談判；此外，烏克蘭總統澤倫斯基也表示，有意會晤俄羅斯總統普丁。不過，烏克蘭卻在烏東地區舉行了使用美製武器的軍事演習，並且在演習期間首度使用了美國的「標槍反坦克導彈」(FGM-148 Javelin)。

烏克蘭「國家安全及國防委員會」秘書丹尼洛夫表示，俄方在烏克蘭的邊界附近部署了超過20萬名士兵。他補充說，目前局勢已獲得監控。他同時強調，武裝部隊必須作好準備，儘管基輔寧願不採取軍事手段。

與此同時，烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克表示，烏克蘭向盟友提出了十大要點，以解決頓巴斯(Donbass)地區的衝突問題。但他並未詳細說明這些要點的內容。

俄羅斯準備好「兩手策略」

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示，俄方已向美方提交了有關何時啓動安全保障談判的建議，目前正在等待美方回應。里亞布科夫補充說，美國企圖以對話作為幌子，暗地裡卻繼續幫助烏克蘭擴張軍事行動，這將導致該地區的局勢惡化。

就在雙方的言語交鋒從吵架轉為對話之際，俄羅斯傘兵23日又在克里米亞舉行大規模的演習。俄羅斯國防部表示，生化防禦部隊也參加了這場演習，模擬保護武裝部隊免受無人機的攻擊以及抵抗敵人攻擊。

俄羅斯黑海艦隊司令部表示，隸屬空軍及太空部隊的Su-27、Su-34戰鬥機與轟炸機已在黑海海域進行了演習，模擬攔截和護送外國軍艦穿越俄羅斯的國境邊界。

審慎的樂觀

就在俄羅斯跟烏克蘭在邊境地區進行軍演的前一天，俄羅斯宣布即將開始跟對手就有關安全保障的問題舉行談判。俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日透過「今日俄羅斯」電視台發表談話說，俄羅斯支持在三大平台的框架內進行談判：北約、華盛頓、「歐洲安全與合作組織」。他同時指出，有關安全保障的談判預定於明年初開始。

美國國務卿布林肯表示，如果俄羅斯決定「入侵」烏克蘭，俄將「面臨嚴重後果」。他補充說，拜登總統在跟莫斯科打交道時更寧願透過外交的方法，如果俄方它也堅持採用這種方法的話。

此外，美國助理國務卿唐弗里德表示，將與俄羅斯確定舉行雙邊會談的日期，而且最有可能是在明年1月。她補充說，美國已經看到俄方的提議，並準備透過多種管道跟對方進行外交談判。

夾在俄羅斯和美國兩大強權之間，烏克蘭總統澤倫斯基表示有意跟俄羅斯總統舉行會談，以推進頓巴斯地區的和平進程。 不過，澤連斯基並未掩飾他對北約不願加快讓基輔加入該聯盟的失望。

就在上述聲明出現的同時，俄羅斯與北約國家之間為爭奪在接壤地區影響力的衝突仍在不斷發生，但同時也保持著外交與對話的選項。

據了解，美國曾警告俄羅斯對烏克蘭採取任何干預的後果。此事導因於俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近部署軍隊，俄羅斯更揚言要對烏克蘭的任何「敵對」措施採取嚴厲的軍事手段回應。

西方國家指控俄羅斯在烏東邊界附近集結了超過10萬名士兵，有「入侵」之勢。俄羅斯則否認他們存在著任何「入侵」烏克蘭的計畫，同時要求美國和北約提供具有約束力的安全保障，並要求北約停止向東擴張。

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