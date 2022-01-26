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北約：不會向烏克蘭派遣作戰部隊　試圖與俄和談解決危機

▲▼烏克蘭國土防衛軍、烏克蘭陸軍預備隊、Kyiv Territorial Defence Unit。（圖／達志影像／美聯社）

大敵當前，烏克蘭國防軍極備戰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)周二(25日)告訴美國「有線電視新聞網」(CNN)著名記者安曼波(Christiane Amanpour)說，俄烏危機「仍有透過外交解決的方去」。北約將在本周稍晚的時候向克里姆林宮發送書面提案，以「試圖透過和談解決危機」。不過，他堅稱北約「不會在核心原則上妥協」。

史托騰柏格說，「我們準備坐下來談。討論軍備控制、裁軍、軍事活動的透明度、降低風險的機制以及其他與歐洲安全相關的問題。也會傾聽俄羅斯的憂懼。」

北約一些盟國成員日前已在部分跟俄羅斯接壤的地方部署軍隊，並訓練烏克蘭政府軍如何使用北約提供的武器系統。俄羅斯曾於2021年12月向美國及北約提出安全保證，要求北約保證不會進一步東擴，烏克蘭也不會加入該聯盟。此外，俄羅斯堅持禁止北約部署包括核武器在內的大規模殺傷性武器。本月稍早時，俄羅斯分別跟美國和北約就和平協定草案的內容進行會談，但並未獲得突破。

史托騰柏格上周表示，北約這個西方軍事聯盟將很快向俄羅斯發送書面提案，回應莫斯科的安全要求，並建議就軍備控制和軍事活動和導彈部署的透明度措施進行認真談判。但他發表上述言論的前一天，北約宣布一些成員國正在待命，並且向東歐增派艦船和戰鬥機。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格向俄羅斯和平喊話。（圖／路透）

莫斯科近數個月來進行的一連串軍事演習，引發跟北約針鋒相對的一系列衝突升級之後，這些軍事部署顯示人們越來越擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭。

自去年底以來，俄羅斯已在跟烏克蘭接壤的邊界附近部署了數萬名士兵，並派兵到鄰國白俄羅斯參加聯合演習。烏克蘭官員擔心這可能成為一個「成熟的戰區」，從那裡發起一場攻擊。克里姆林宮則一再否認它計劃入侵烏克蘭，辯稱是北約力挺烏克蘭，對俄羅斯的西側構成了越來越大的威脅。

史托騰柏格告訴CNN說，「北約不會把作戰部隊部署到烏克蘭，但我們需要確保俄方沒有誤解我們的軍事部署，我們捍衛對所有盟國的承諾，特別是在北約盟國的東部。」他同時解釋了為什麼北約會在北約盟國盟東部、黑海及波羅的海地區增派了兵力的原因。

▲▼烏克蘭軍隊、烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

大敵當前，烏克蘭女生也當兵。（圖／達志影像／美聯社）

北約周一發表聲明表示，最近幾天，成員國已宣布在東歐完成多項部署。其中包括丹麥向波羅的海派遣一艘護衛艦、向立陶宛派遣四架F-16戰鬥機、荷蘭向保加利亞部署了兩架 F-35戰鬥機等。法國亦表示願意向羅馬尼亞派兵；美國則考慮增加在東歐的兵力部署。北約聲明中沒有暗示這些部隊會用於協助並非北約成員國的烏克蘭。

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