俄再增1.2萬兵力！15萬大軍壓境烏克蘭　空中武力擴大2倍

▲俄羅斯持續增兵烏克蘭。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）表示當前危機已變得「非常、非常危險」，英國官方更估計，俄羅斯已增派超過1萬名士兵，加入前線10萬大軍的陣營。俄烏危機估計會再持續長度數周，美英都指出俄國仍在不斷向前線增兵。

《衛報》報導，英國官方估計俄軍已經增派14個營開往烏克蘭邊境，每個營估計有800人，相當於1萬1200人，即將加入前線已達100個營、超過10萬人規模的大軍。俄國總統普丁兩頭並進，一面表達協商意願並在談判桌上堅持底線，一面不斷增派部隊，雖然他的開戰意向仍讓西方摸不著頭緒，但三方包圍烏克蘭的俄軍人數已經來到15萬之多。

英國方面認為，俄羅斯已將地面部隊6成兵力組織成侵烏部隊，投入的空軍規模也擴大至先前的2倍。根據目前美英蒐集到的情資顯示，俄羅斯有可能在16日或是未來數天內發動戰爭，但強生和外交大臣特拉斯（Liz Truss）等人的私人會議中，另一種可能也浮上檯面；一名與會人士透露，特拉斯告訴強生俄羅斯可能會維持軍隊規模，持續在烏克蘭邊境施壓長達數周甚至數個月。

俄羅斯打從一開始就否認有侵略烏克蘭的意圖，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）14日表示，雖然俄羅斯與西方的協商並不會一直持續下去，但他建議應該盡可能繼續對話。

德國總統蕭茲（Olaf Scholz）14日前往烏克蘭基輔訪問，預定15日抵達莫斯科，企圖展開另一輪外交降溫，但此前法國總統馬克宏的莫斯科之行降溫失敗，德國本身也不預期這回會有任何實質進展。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》