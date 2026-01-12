機車突鬼切！路口與BMW轎跑擦撞　騎士倒地送醫

記者張君豪／台北報導

北市中山區北安路11日上午發生一起交通事故，一輛機車在路口疑似搶左轉變換車道，遭與同向直行、市價約260餘萬元的BMW 4 BMW Gran Coupe轎跑車撞上，機車騎士當場被撞倒地受傷送醫，所幸雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事責任仍待警方進步釐清。

▲11日上午北市中山區北安路發生機車路口鬼切，與直行的轎車發生擦撞。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

中山警方表示，這起車禍發生於11日上午9時25分，江男（54歲）騎乘機車沿北安路北往南行駛，突然在路口從第二車道切到最內側車道，機車左後車身與同方向直行於內側、由張男（31歲）駕駛的BMW右前車頭發生碰撞，江男倒地受傷。

警方獲報後派員到場處理，將受傷的江男送醫治療，所幸傷勢並無生命危險。經現場檢測，兩名駕駛酒測值均為零，初步排除酒後駕車因素。

中山警方藉此案例呼籲，駕駛人於行駛中變換車道或轉向時，務必注意後方來車動態，並依規定提早使用方向燈，確保其他用路人能即時反應，共同維護道路行車安全。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產