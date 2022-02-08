不滿政院「霸王硬上弓」解禁核食　國民黨團將抵制蘇貞昌施政報告

記者楊蕓／台北報導

行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣，最快2月21日上路。國民黨團痛批蔡政府為年底選舉霸王硬上弓，除將召開公聽會檢視政院提出的「3原則3配套」，提出更嚴謹的方案，揚言若政府仍要強行開放，將抵制行政院赴立法院的施政報告。

▲國民黨團召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團總召曾銘宗表示，反核食是經過779萬人民公投通過的重大政策，行政院在沒有跟在野黨、全民溝通下突襲開放，國民黨團給予最嚴厲譴責，並呼籲這779萬人民年底利用選票唾棄蔡政府。

曾銘宗表示，國民黨團的態度是「堅持零檢出」，將提供檢舉專線（02）2358-8364供各界檢舉，另外，行政院以行政命令宣布開放，黨團將要求「備查改審查」；而蔡政府不關心民眾健康權益，國民黨也會站出來負起責任，這兩天會召開公聽會檢視「3原則3配套」究竟是否可行，提出更嚴謹的配套措施，最後，假設蔡政府仍要強行開放，國民黨團將抵制行政院赴立法院施政報告。

黨團書記長萬美玲批評，過年期間疫情還在燒，全民陷入雞蛋荒，衛生紙也要漲價，在台灣內部民生動盪不安的時刻，蔡政府卻來添亂，貿然宣布開放核食，針對行政院提出的3大配套措施，宣稱具有風險的品項要有輻射安全、產地雙證明，然而到底哪些品項有風險？誰來把關？政府也稱福島五縣市食品會落實邊境百分之百檢驗，請問檢驗人力在哪？檢驗程序更是完全不清不楚。

「這就是道地的霸王硬上弓！」賴士葆痛批，上會期朝野協商總預算時一度傳出要解禁核食，在國民黨團強力杯葛下沒有發生，果然過完年後開議第二天馬上宣布，沒有跟社會對話就突襲開放。

賴士葆質疑，蔡政府急著開放核食，就是因為選舉要到了，趕快清理戰場乘勝追擊，且1218是反萊豬公投，跟日本核食一點關係都沒有，不要張飛打岳飛，還說台灣人民要走向國際，但1218公投結果並沒有這樣的訊息。

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