快訊／福島食品221上路　朱立倫表態：支持日食、反對核食

▲行政院將解禁福島核食，國民黨主席朱立倫表示，將全力把關食安。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

日本5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品被我國禁止進口逾10年，行政院8日上午宣布解禁，18日正式公告，預計21日生效。對此，國民黨主席朱立倫表態，支持日本食品但反對受核災污染染的食品。

2011年3月11日，日本大地震造成福島核電廠損毀，當時不少國家都禁止福島地區的農漁產品進口，台灣也發佈禁令，全面禁止千葉、福島、茨城、櫪木、群馬等5縣市產品輸台。

2018年郝龍斌領銜提出「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公投，獲得779萬票通過。

針對民進黨政府開放核食，朱立倫表示，反核食公投2018年過關，779萬票的公投結果顯示全民拒絕核食的民意，任何政黨都不可以撕毀公投結果！民眾要的是能吃得安心，而政府要保障民眾安全，這沒有妥協的空間及交換條件。

朱立倫指出，台灣與日本民間往來交流豐富，雙方是長期的盟友，全民當然歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨一定反對到底，這就是國民黨堅定不移的立場。

朱立倫說，當民進黨敢草率突襲開放核食、違逆民意，毫不在乎台灣人民的健康，就要付出代價。國民黨將結合立院黨團、地方政府、地方議會及社會力量，共同捍衛民眾食安，一步不讓。

行政院8日召開記者會，正式宣布解除福島食品禁令。根據時程的規劃，行政院在2月3日舉行第四次台日食安專家會議，2月7日由衛福部食藥署發布第四份風險評估報告並上網，在今天的記者會後，食藥署也會上網預告解除福食進口10天 ，2月18日預告期滿後，衛福部會在2月21日公告自即日起生效；行政院、衛福部會函告地方政府針對食安自治條例陳述意見(7日)，3月1日行政院、衛福部函告地方政府食安自治條例牴觸無效(追溯自2月21日起)。