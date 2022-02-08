「核食解禁」蔡政府急什麼？　賴士葆：為年底選舉先清理戰場

記者楊蕓／台北報導

行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣，最快2月21日上路。國民黨立委賴士葆痛批，這根本是霸王硬上弓，質疑蔡政府之所以急著在開工第二天就宣布開放，就是為年底選舉考量，先清理戰場。

▲國民黨團召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



賴士葆表示，上會期朝野協商總預算時一度傳出要解禁核食，在國民黨團強力杯葛下沒有發生，果然過完年後開議第二天馬上宣布，他質疑，蔡政府急著開放核食，就是因為選舉要到了，趕快清理戰場乘勝追擊，他強調，1218是反來豬公投，跟日本核食一點關係都沒有，不要張飛打岳飛，還說台灣人民要走向國際，但1218公投結果並沒有這樣的訊息。

黨團副書記長洪孟楷表示，外傳2022縣市長選戰，民進黨將籌組「政務官團隊」，被點名的包括衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花，恰好都是剛剛在行政院開記者會的部長，難道既去年的「萊豬立委」後，現在又要有一批「核食部長」來參選嗎？

「食品衛生安全不容折扣，民進黨政府不要想什麼都拿。」洪孟楷說，當年民進黨曾說核災輻射危害國人，要為民眾健康把關，還曾抗議馬政府「不能為外交犧牲國民健康」，現在他要把這句話原封不動還給換了位置就換了腦袋的民進黨政府。

國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨團的態度是「堅持零檢出」，將提供檢舉專線（02）2358-8364供各界檢舉，另外，行政院以行政命令宣布開放，黨團將要求「備查改審查」；而蔡政府不關心民眾健康權益，國民黨也會站出來負起責任，這兩天會召開公聽會檢視「3原則3配套」究竟是否可行，提出更嚴謹的配套措施，最後，假設蔡政府仍要強行開放，國民黨團將抵制行政院赴立法院施政報告。

曾銘宗表示，反核食是經過779萬人民公投通過的重大政策，行政院在沒有跟在野黨、全民溝通下突襲開放，國民黨團給予最嚴厲譴責，並呼籲這779萬人民年底利用選票唾棄蔡政府。