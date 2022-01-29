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讓台灣武術再次偉大！　韓國瑜提創「文武學校」：喚醒古老的武術

▲韓國瑜提議現代要有文武學校。圖為韓國瑜過去跟陣頭師傅一起示範宋江陣市長行銷內門宋江陣比賽 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜提議現代要有文武學校。圖為韓國瑜過去跟陣頭師傅一起跳宋江陣 。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜28日指出，台灣過去武術文化非常厲害，可惜如今慢慢失去了；現在年輕人被空間鎖住，電腦、手機看太多，因此他認為現代應該要有個文武學校，孩子在裡面除有現代的課本之外，也要練武，喚醒古老的武術。

韓國瑜28日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪宣傳點亮微光讀書會活動，他說這項計畫會找台灣一些地方的耆老與年輕人對談，主題是跟社區、環境有關係，如此才能聯繫人與土地的情感與共鳴性，不過未來成效如何仍有待評估。

黃暐瀚提到，像是雲林，就可以找年輕人來講「西螺七崁」，台東則是「寒單爺」之類的。韓國瑜接著說，現在西螺年輕人都忘記祖先「西螺七崁」的光榮事情；過去西螺大戲院放有一頂轎子，就是北方武術高手跨海來西螺挑戰「西螺七崁」輸掉後，所留的紀念品。

「可是現在年輕人都不知道。」韓國瑜表示，年輕人要了解這片土地上的祖先，曾經有一些優秀的傳承、歷史片段等；不管是滿清末年還是日據時代，台灣在武術文化這塊非常厲害，如今慢慢失去，太可惜了。

韓國瑜說，現在年輕人被空間鎖住，電腦、手機看太多，但像古早時候，太陽一下山，鑼一敲，全部練武，不過這文化現在沒有了，非常可惜。

韓國瑜也透露，他自己一直在想，在這個時代應該要有個文武學校，孩子在裡面除有現代的課本之外，古老的武術也要喚醒，包括客家流民拳，每招都是要人家的命，（被打到）不是死就是重傷，是當時保護自己老婆、孩子用的。現在客家年輕人都不知道祖先有這麼重要、保護家庭的拳法，很可惜。

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