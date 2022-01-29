讓台灣武術再次偉大！　韓國瑜提創「文武學校」：喚醒古老的武術

▲韓國瑜提議現代要有文武學校。圖為韓國瑜過去跟陣頭師傅一起跳宋江陣 。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜28日指出，台灣過去武術文化非常厲害，可惜如今慢慢失去了；現在年輕人被空間鎖住，電腦、手機看太多，因此他認為現代應該要有個文武學校，孩子在裡面除有現代的課本之外，也要練武，喚醒古老的武術。

韓國瑜28日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪宣傳點亮微光讀書會活動，他說這項計畫會找台灣一些地方的耆老與年輕人對談，主題是跟社區、環境有關係，如此才能聯繫人與土地的情感與共鳴性，不過未來成效如何仍有待評估。

黃暐瀚提到，像是雲林，就可以找年輕人來講「西螺七崁」，台東則是「寒單爺」之類的。韓國瑜接著說，現在西螺年輕人都忘記祖先「西螺七崁」的光榮事情；過去西螺大戲院放有一頂轎子，就是北方武術高手跨海來西螺挑戰「西螺七崁」輸掉後，所留的紀念品。

「可是現在年輕人都不知道。」韓國瑜表示，年輕人要了解這片土地上的祖先，曾經有一些優秀的傳承、歷史片段等；不管是滿清末年還是日據時代，台灣在武術文化這塊非常厲害，如今慢慢失去，太可惜了。

韓國瑜說，現在年輕人被空間鎖住，電腦、手機看太多，但像古早時候，太陽一下山，鑼一敲，全部練武，不過這文化現在沒有了，非常可惜。

韓國瑜也透露，他自己一直在想，在這個時代應該要有個文武學校，孩子在裡面除有現代的課本之外，古老的武術也要喚醒，包括客家流民拳，每招都是要人家的命，（被打到）不是死就是重傷，是當時保護自己老婆、孩子用的。現在客家年輕人都不知道祖先有這麼重要、保護家庭的拳法，很可惜。