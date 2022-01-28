藍營4大咖合照　他酸「這是擺拍」：韓國瑜開喝後嘴角才會開

▲國民黨四大天王集結！聚餐照曝光。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

實習記者張鈞量／台北報導

前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣昨（27日）貼出餐敘合照，藍營的重量級聚會也引起各界熱議餐敘的話題與目的。前親民黨文宣部副主任吳崑玉28日大酸，這張合照有四處細節，包括菜量少、碗沒動過、只喝水不喝酒等，顯示這場聚會只是「擺拍」，並不是真的好友間的吃飯聊天。

吳崑玉透過臉書分析這張飯局照片，並表示，「以肉肉黨主席觀點來看，這張照片實在假得可以」。他認為，這張照片有四點不尋常之處，包括：

一、點菜量太少。

那麼多人才吃那麼點菜，「我不信他們食量這麼小」。

二、動過的菜不多。

有盤菜吃一半，一盤剩一條啥的，「應是港點三條被吃掉兩條」。一蒸籠清空，另一籠包子好像沒動過。

三、趙少康、韓國瑜完全沒吃。

顯然有人動過筷子吃真的。但只有江啟臣的碗是油的，朱立倫有碗但太乾淨，不像用過，或只吃一點點。韓國瑜、趙少康前面都沒看到碗盤，「韓、朱間的紙巾不知是誰的？根本沒動過擦嘴。一點都沒有杯盤狼籍的愉悅感」。

四、用白開水乾杯。

杯子裡都白開水，未免太過健康養生。「韓國瑜那張臉，就是還沒開喝的僵硬表情，開喝後嘴角才會開」。

吳崑玉分析這四點後認為，這次餐敘並不是一次愉快的飯局。他據此作結，「這是擺拍，最多談事，根本不像是四個好朋友放開嘴吃飯聊天」。他也建議四位聚會主角，「魔鬼藏在細節裡，下次吃飯要擺拍，一定要找吃貨來現場指導」。