韓國瑜金句「賣螃蟹不加蓋」典故曝　他揭真正2目的

記者葉國吏／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜再出金句，28日他提出「賣螃蟹不加蓋」故事，強調絕不拉下國民黨主席朱立倫。對此故事許多人不解，資深媒體人黃暐瀚晚間直播解釋這句話的來由。

韓國瑜28日早上接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪，表示美國、日本、北京都不喜歡國民黨，民進黨在打國民黨，但更不可思議的是，國民黨自己打自己；因此昨晚宴請朱立倫、國民黨前主席、現任立委江啟臣，及中廣董事長趙上康，就是希望向藍營基層展現團結。

▲國民黨四大天王集結聚餐，外界關注韓國瑜的下一步。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

韓國瑜也以「賣螃蟹不加蓋」為例，年輕的時候到新莊，看到賣螃蟹的老闆從不蓋蓋子，為什麼？因為螃蟹會抓另一隻下來，如果今天國民黨文化是這樣，「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」，這個黨永遠沒救了，絕對不能這樣。

黃暐瀚晚間直播時再次提到這個故事，並在留言處表示「這故事，我幾年前就聽韓哥說過，今天聽他再說一次，格外有感。」

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

黃暐瀚指出，韓國瑜年輕時曾經在輔仁大學後面看到一位老闆賣螃蟹，螃蟹籠子不加蓋、一堆螃蟹拼賣往外爬，好奇的問老闆：「難道不怕螃蟹爬出去？」

這時老闆答道「因為爬到最外頭的螃蟹，馬上會被跟在後面的第二隻螃蟹拉住，第二隻再被第三隻拉住，重量疊在一起之後，一整串蟹，自然會跌回籠子裡面，誰也跑不掉。」這讓韓國瑜很有感「不團結、扯後腿、一起死、都別活。」

黃暐瀚認為，韓國瑜這次出來有2個目的，一是不跟朱立倫爭主席、二是不跟蔣萬安搶市長，「不爭是爭就是這個道理。」