韓國瑜金句再出「賣螃蟹不加蓋」　點破國民黨內部「見不得人好」

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨在主席朱立倫帶領下「三連敗」，甚至在1/9藍軍敗選第一時間未出席記者會，於是有不滿的藍營部分人士喊出「朱下韓上」、「朱下張上」，逼宮態勢明顯。對此，前高雄市長韓國瑜28日表示，自己沒有要拉下朱立倫的意思，並以「賣螃蟹不加蓋」為例，點破國民黨有「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」的文化。韓也強調自己「絕不當螃蟹」。

韓國瑜28日早上接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪，表示美國、日本、北京都不喜歡國民黨，民進黨在打國民黨，但更不可思議的是，國民黨自己打自己；因此昨晚宴請朱立倫、國民黨前主席、現任立委江啟臣，及中廣董事長趙上康，就是希望向藍營基層展現團結。

韓國瑜也以「賣螃蟹不加蓋」為例，年輕的時候到新莊，看到賣螃蟹的老闆從不蓋蓋子，為什麼？因為螃蟹會抓另一隻下來，如果今天國民黨文化是這樣，「你上來我不希望你成功，希望你摔跤」，這個黨永遠沒救了，絕對不能這樣。

黃暐瀚追問，朱立倫1/9沒出來開記者會的時候後，那幾天出現很多「朱下韓上」、「朱下張（孫文學校總校長張亞中）上」，也有人說，韓國瑜沒表態，就是要把朱立倫拉下來，你沒有要朱下來吧？

韓國瑜回應，從未講過這些話，也覺得朱立倫當黨主席很辛苦，希望他把黨帶得很成功，昨天吃飯是給朱立倫打氣加油，也是肯定江啟臣在補選期間也很辛苦，趙少康是戰鬥藍「盟主」，在藍軍發言引人注意，所以大家聚一下，也要讓大家看看藍軍團結的感覺是存在的，也闢除很多謠言。

黃暐瀚再問，有些餐會不會讓大家知道，你這場餐會就是要大家看到團結，對不對？也是希望大家看到你願意跟朱立倫在一起，鼓勵他的？韓點頭表示「是」，強調自己沒有要拉下朱立倫，「絕不當螃蟹的」。