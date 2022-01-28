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韓國瑜「絕對不選2022」　4理由支持蔣萬安出戰台北市長

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜2022大選動向備受關注，屢次遭點名參選台北市長及桃園市長，不過他今（28日）強調，自己不僅不選北市，也絕對不會選2022。對於國民黨內推派立委蔣萬安競逐北市的呼聲最高，韓國瑜盛讚蔣學經歷俱佳、專業能力強、責任感佳，也願意傾聽人民聲音，若被國民黨提名，一定會支持。

韓國瑜28日早上接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，被問到推出「點亮微光讀書會」，又要訪庶民好朋友，且活動為期1至2年，這麼忙，要怎麼選台北市長？韓國瑜一聽當場極力否認，「我沒有要選台北市長，誰說我要選台北市長？」媒體每天講，自己在家卻新聞每天飛；的確有路人勸進，但實際政治任務或了解地方政情的人部份就比較少。

對於被名嘴陳揮文公開點名參選台北市可以扣倒其他可能的參選人，包括台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中，韓國瑜則是澄清，他真的沒有這個計畫，國民黨即將宣布參選的候選人非常優質，大家可以多多支持，特別是蔣萬安學經歷俱佳、專業能力強、責任感佳，也願意傾聽人民聲音。

韓國瑜表示，台北市首善之都，「我個人不會參選」，但很期待下屆台北市長，一定要把北市拉高為國際化城市，這非常重要。蔣萬安非常不錯，若被國民黨提名，一定會支持。

對於黃暐瀚追問「現在沒有意願？怎麼勸進都不會參選？」韓國瑜表示，「不會」，現在這都完全不在考量內，他希望做民調的機構不要把他放進去，他沒有參選計畫，桃園也沒有，「都沒有」。

「絕對不會選2022。」韓國瑜強調，今年就是要努力做「點亮微光讀書會」跟「韓先生敲開100位庶民好朋友的大門」，以及要傾聽基層人民聲音，把溫暖的光、能量傳遞出去，也接受他們溫暖的力量。

對於蔣萬安的看法，韓國瑜也進一步表示，蔣萬安是很優質的候選人，除了形象外，他的內涵學養俱佳，非常有教養；自己接觸蔣後很喜歡他，也發現他很喜歡傾聽，再把你對他說的想法、意見記錄下來，這代表蔣很會尊重別人。

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