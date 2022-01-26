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賴清德過境美國！　AIT主席迎接、蕭美琴曬合照

▲▼副總統賴清德過境美國。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲副總統賴清德過境美國。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電

副總統賴清德今抵達洛杉磯，AIT主席莫健登機迎接。天還沒亮，飯店外上百名僑胞手拿台美兩國國旗、戴口罩迎接。賴清德以保持社交距離的方式與僑胞合照。

副總統賴清德以總統特使的身分出訪友邦，準備前往宏都拉斯參加27日舉行的新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。

賴清德過境美國，今天清晨6時35分左右抵達洛杉磯，預計停留24小時，於明天清晨6時30分啟程，再經6小時飛行，於宏都拉斯當地時間下午2時30分抵達。

駐美代表蕭美琴及「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天登機歡迎賴清德。宏都拉斯駐洛杉磯總領事李維拉（Maria Fernanda Rivera）於機梯旁獻花。

經過12個小時飛行，特使團在美西時間清晨6點35分左右抵達洛杉磯，隨即下榻位於環球影城旁的希爾頓大飯店（Hilton Los Angeles/Universal City）。

飯店緊鄰好萊塢環球影城，距離好萊塢星光大道10分鐘車程。根據網站訂房資訊，專門接待貴賓的行政樓層最高房價一晚385美元（新台幣1萬772元）。

飯店周圍車道、大門與旗桿都掛上中華民國國旗，入住大廳掛紅色布條，用中文寫著「歡迎中華民國（台灣）賴清德副總統蒞臨洛杉磯」。

清晨攝氏8度氣溫下，天還沒亮，上百名台灣僑民已經在飯店外守候。人口約1000萬的洛杉磯地區疫情未解，單日新增確診2萬多人，賴清德在飯店前與僑胞打招呼，謹守防疫規範。

僑胞人人戴口罩，賴清德在車道下車之後，步行經過僑胞行列，在保持安全距離下，以揮手代替握手向20多個僑胞團體致意，合照時保持2公尺社交距離。

賴清德對媒體發表簡短談話，感謝僑胞為台灣付出。他說：「我代表蔡英文總統感謝僑胞，雖然人在美國、心在台灣，他們所做的各種努力與付出，非常有助於台灣在未來走入國際社會的路更加寬廣。」

行政院政務顧問、旅美醫師林榮松向中央社記者表示，台灣的外交處境艱難，期待賴清德此行鞏固與宏都拉斯邦交，在國際舞台上有更多力量為台灣發聲。

賴清德此行參加宏國總統就職典禮，有機會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同台，僑民對此也充滿期待。

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林榮松表示，蕭美琴在美國政界受到歡迎，期待在蕭美琴的安排之下，賴清德於宏都拉斯有機會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動，與各國元首見面交流。

美國媒體觀察，宏都拉斯是台灣目前僅有的14個邦交國之一，儘管中國政府施壓、官員放話要讓台灣邦交清零，但美國並不樂見宏都拉斯與台灣斷交，不願中國影響力深入有美國後花園之稱的中南美洲。

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