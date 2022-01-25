賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德今（25日）展開任內首次出訪，以總統特使身分率26人訪團，出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，預計上午10時50分抵達桃園機場第一航廈的國賓門前，發表行前談話。此次6天5夜的行程，將兩度過境美國、與卡蕬楚及貝里斯總統布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，甚至可望與美國副總統賀錦麗「巧遇寒暄」。

根據規劃，特使團1月25日上午搭乘專機啟程，會先在美國洛杉磯停留一宿，於當地時間26日下午抵達宏都拉斯；待賴下榻飯店後，依次將與布里仙紐、卡蕬楚舉行雙邊會談；隔天出席卡蕬楚就職典禮和國宴，並於當地時間28日離開宏都拉斯，轉往美國舊金山過境一晚，台灣時間30日返抵國門。

總統蔡英文交辦賴清德3項任務：第一、深化邦誼；第二、深化合作；第三，深化民主台灣的國際參與。據悉，賴清德過境洛杉磯、舊金山時，將與美國政要通話、視訊會議，跟僑界領袖視訊互動，但所有線下活動因疫情皆取消。

值得關注的是，賀錦麗確定出席卡蕬楚的就職典禮，因此賴清德可望在現場與賀錦麗「巧遇寒暄」。

此次訪團、隨團人員加上維安人員共26人，包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全將隨團擔任防疫官。

由於國際疫情嚴峻，特使團除配合各國當地防疫措施，佩戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒工作外，也將落實「防疫三原則」：第一，去回程搭乘專機、專車，住專屬樓層，不與其他房客混居，並在專屬餐廳、下榻旅館房間或包廂用餐。第二，啟程前、離開宏國及回國前，分別會PCR，出訪期間每人每日量體溫、快篩，返國後直接在機場PCR。

第三，依照疫情指揮中心及維安考量，特使團返國PCR檢測皆正常後，賴清德搭乘專車返回台南寓所進行14天隔離+7天自主健康管理，而其餘團員及隨員也比照相關防疫規定辦理。

另外，賴清德施打3劑非美國或世界衛生組織（WHO）認證的高端疫苗，卻可以過境美國，外交部說，此事與美方專案協調，無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。