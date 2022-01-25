　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德今（25日）展開任內首次出訪，以總統特使身分率26人訪團，出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，預計上午10時50分抵達桃園機場第一航廈的國賓門前，發表行前談話。此次6天5夜的行程，將兩度過境美國、與卡蕬楚及貝里斯總統布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，甚至可望與美國副總統賀錦麗「巧遇寒暄」。

根據規劃，特使團1月25日上午搭乘專機啟程，會先在美國洛杉磯停留一宿，於當地時間26日下午抵達宏都拉斯；待賴下榻飯店後，依次將與布里仙紐、卡蕬楚舉行雙邊會談；隔天出席卡蕬楚就職典禮和國宴，並於當地時間28日離開宏都拉斯，轉往美國舊金山過境一晚，台灣時間30日返抵國門。

總統蔡英文交辦賴清德3項任務：第一、深化邦誼；第二、深化合作；第三，深化民主台灣的國際參與。據悉，賴清德過境洛杉磯、舊金山時，將與美國政要通話、視訊會議，跟僑界領袖視訊互動，但所有線下活動因疫情皆取消。

值得關注的是，賀錦麗確定出席卡蕬楚的就職典禮，因此賴清德可望在現場與賀錦麗「巧遇寒暄」。

此次訪團、隨團人員加上維安人員共26人，包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全將隨團擔任防疫官。

由於國際疫情嚴峻，特使團除配合各國當地防疫措施，佩戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒工作外，也將落實「防疫三原則」：第一，去回程搭乘專機、專車，住專屬樓層，不與其他房客混居，並在專屬餐廳、下榻旅館房間或包廂用餐。第二，啟程前、離開宏國及回國前，分別會PCR，出訪期間每人每日量體溫、快篩，返國後直接在機場PCR。

第三，依照疫情指揮中心及維安考量，特使團返國PCR檢測皆正常後，賴清德搭乘專車返回台南寓所進行14天隔離+7天自主健康管理，而其餘團員及隨員也比照相關防疫規定辦理。

另外，賴清德施打3劑非美國或世界衛生組織（WHO）認證的高端疫苗，卻可以過境美國，外交部說，此事與美方專案協調，無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
不清零直接共存？專家曝4條件　嘆：還看不到盡頭
快訊／館長直播辱吳宗憲「吃洨」　判賠80萬並公開道歉
小彬彬負債2000萬→超狂CEO！　轉行生財秘訣曝
遭家暴牆寫紅字「死媽寶」　台南Josh火速驗傷！
30分鐘預約一半！北市今開放「春節疫苗」專案　釋2.5萬BN
納豆腦出血開刀！常見6症狀曝　醫籲「3少1多」護血管
快訊／學生確診！桃園增1校停課14天　感染源不明
快篩專案啟動！　鄭文燦：採檢人數將突破7萬3千人
快訊／桃園一日採檢7679人！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節不打烊！新北加開疫苗機動接種站　服務時段、名額看這裡

30分鐘已預約一半！北市今開放「春節疫苗」專案　釋2.5萬BNT名額

姚人多轟蔡英文「妳讓國民陷入價值錯亂」：把轉型正義當政治工具

賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

楊泰順「年輕人多靠爸族」　顏若芳：該問國民黨連勝文、顏寬恒

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜發文集氣：希望他度過這次難關

青年上陣！國民黨台中黨部擴建發言人群　4人背景曝光

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

春節不打烊！新北加開疫苗機動接種站　服務時段、名額看這裡

30分鐘已預約一半！北市今開放「春節疫苗」專案　釋2.5萬BNT名額

姚人多轟蔡英文「妳讓國民陷入價值錯亂」：把轉型正義當政治工具

賴清德今率團出訪宏都拉斯　6天5夜行可望與賀錦麗互動

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

楊泰順「年輕人多靠爸族」　顏若芳：該問國民黨連勝文、顏寬恒

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜發文集氣：希望他度過這次難關

青年上陣！國民黨台中黨部擴建發言人群　4人背景曝光

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

重陽橋兩派人馬談判　他義氣相挺左小腿中彈！友人丟下他跑了

他現金買透天「喊話比較大聲？」　內行搖頭：絕不給殺價

強生警告俄國勿開戰！入侵烏克蘭將引「痛苦和血腥的閃電戰」

「台南Josh」遭家暴案件曝光！　謝和弦無奈嘆：男生要保護自己

明天開喝！新開手搖店連2天「3大指定飲品買1送1」

西西帕斯又違規接受場外指導吞警告　主審：轉告你爸別再這樣

春節不打烊！新北加開疫苗機動接種站　服務時段、名額看這裡

「人氣男星」替補金宣虎加入《兩天一夜》　PD認證：呆傻有活力

永然法律生活營開辦！名律師線上帶領高中學員認識法律

5萬觀眾爆踩踏意外！非洲國家盃足賽8死50傷　「瘋擠窄門」影片曝

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜發文集氣：希望他度過這次難關

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

楊泰順「年輕人多靠爸族」　顏若芳：該問國民黨連勝文、顏寬恒

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

快訊／北市曝「蘆洲男」足跡！

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

北市莫德納不夠　柯文哲怒嗆中央「干我什麼事！」預約系統都你的

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

快訊／立院三讀酒駕罰責加重50% 　首犯未肇事可判3年罰30萬元

30分鐘已預約一半！北市今開放春節疫苗

姚人多轟蔡英文「妳讓國民陷入價值錯亂」

青年上陣！國民黨台中黨部擴建發言人群　4人背景曝光

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯國會打架「隔板變盾牌」互毆影片曝

宏都拉斯國會打架「隔板變盾牌」互毆影片曝

台灣友邦宏都拉斯國會議場上演暴力衝突，有國會議員直接拿起防疫隔板當作盾牌，抵擋從四面八方而來的投射物。總統當選人卡斯楚所屬左傾政黨「自由重建黨」（Libre）的20名議員，反對她選擇盟友政黨的議員為議長人選，最終投票結果打破了下屆執政聯盟間的協議，引發卡斯楚支持者的強烈不滿而爆發衝突。

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

同訪宏都拉斯敲碗「賴賀會」　美議員致函籲賀錦麗、賴清德會晤

同訪宏都拉斯敲碗「賴賀會」　美議員致函籲賀錦麗、賴清德會晤

賴清德出訪過境「將與美官員互動」　國台辦回應

賴清德出訪過境「將與美官員互動」　國台辦回應

賴清德挑戰2024？　林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

賴清德挑戰2024？　林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

關鍵字：

賴清德宏都拉斯賀錦麗出訪

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

納豆動完手術人在加護病房！　「工作已請假」最新病況曝光

張庭神隱1個月現身了？　攜女兒痛哭求原諒網看傻

女友激情後「突然唱國歌」　網破解玄機

茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！老婆突發單身宣言

網轟「海漂蘭姆酒賣盤子價！」　台酒問：我們碼頭工月領三千人民幣嗎？

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面