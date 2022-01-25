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快訊／賴清德啟程宏都拉斯　帶國產防疫物資當卡蕬楚就任大禮

▲▼副總統賴清德出訪宏都拉斯，於桃園機場發表機場談話。（圖／記者陶本和攝）

▲副總統賴清德出訪宏都拉斯，於桃園機場發表機場談話。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德25日上午10時50分展開任內首次出訪，以總統特使身分率26人訪團，出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。他在發表機場談話時表示，這次出訪會帶著國產防疫物資送給宏都拉斯人民，在卡蕬楚就任第一天用實際行動、具體作為，深化邦誼跟新任政府的支持。

賴清德上午10時50分左右抵達桃園機場，準備搭乘專機飛往宏都拉斯，展開為期6天5夜的出訪行程。本次出訪去返程，將分別過境美國洛杉磯、舊金山，屆時會與美方政要進行視訊對話。

賴清德於機場發表談話時表示，稍等飛機就要起飛，他感謝大家前來送機，他會帶著蔡英文的期許過境美國，也將國人的祝福送到宏都拉斯給予卡蕬楚。他說，台宏建交去年剛好滿80週年，多年來我們互相扶助，走過威脅利誘的艱辛歲月。

賴清德說，這次不畏疫情，代表台灣珍惜兩國邦誼，支持宏都拉斯，在疫情之初，台灣給予宏都拉斯各項協助，堅定跟宏國政府跟人民並肩防疫，而這次出訪也會帶著國產防疫物資送給宏都拉斯人民，在卡蕬楚就任第一天用實際行動、具體作為，深化邦誼跟新任政府的支持。

賴清德表示，他也要感謝宏都拉斯在國際替台灣發聲，支持台灣加入聯合國與各項國際組織上，協助台灣開拓國際空間，也提供各項災後重建，雙方就衛生、醫療、教育獎學金計畫等，都有顯著成效。

對於卡蕬楚推動新政之際，賴清德表示，台灣將秉持踏實外交，互惠互助的精神，深化跟宏國合作，克服各種困難嘉惠兩國人民，這次出訪除了與卡蕬楚會晤之外，也會跟友邦跟友好國家的元首、副元首，以及特使團代表互動交流，展現台灣堅定實踐良善民主制度，台灣會承擔區域跟國際秩序穩定的責任。他強調，台灣是值得信賴的朋友，台灣有能力幫助國際社會，深化台灣在國際的發展空間。

同時，賴清德也說，這次也會代表蔡英文替旅居海外僑胞、駐外人員打氣，感謝他們在海外的努力，幫助台灣在國際道路上更加寬廣，這趟僅管疫情嚴峻，代表團一定會完成任務，不辜負蔡英文跟全國人民期待，會做好各項工作。

▼副總統賴清德出訪宏都拉斯，於桃園機場發表機場談話。（圖／記者陶本和攝）

▲▼副總統賴清德出訪宏都拉斯，於桃園機場發表機場談話。（圖／記者陶本和攝）

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