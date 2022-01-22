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本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

▲▼本土病例數創新高，賴清德呼籲民眾落實實聯制、接種疫苗。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲本土病例數創新高，賴清德呼籲民眾落實實聯制、接種疫苗。（圖／翻攝賴清德臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中央疫情指揮中心公布22日新增82起本土病例，創近期新高。副總統賴清德22日表示，下週就是春節，希望國人嚴陣以待、配合政府防疫措施。並提醒民眾多項宗教活動已被禁止、大眾運輸上明起也禁止飲食。他也呼籲，請大家落實實聯制、接種疫苗「台灣一定能再次度過危機」。

賴清德臉書表示，「嚴守Omicron疫情防線，團結阻斷疫情傳播」，面對Omicron疫情嚴峻挑戰，中央、指揮中心、地方政府已提升防疫作為。下週就是春節假期，相關應變措施已經啟動，拜託國人嚴陣以待，積極配合政府防疫措施，全力捍衛疫情防線。

賴清德強調，內政部已宣布自即日起，加強宗教場所和宗教集會防疫措施，並停止辦理遶境、遊行、搶頭香等集會活動；交通部也加嚴大眾運輸防疫措施，雙鐵、客運從明日起開始禁止飲食，「拜託大家體諒及遵守」。

賴清德表示，Omicron疫情變化快速，「我們一定要互相支援，全力以赴，嚴守社區防線」。提醒大家，勤洗手、戴口罩、保持社交距離仍是自身防護三大重點。也要再次強調，請大家務必落實簡訊實聯制、儘快接種疫苗，全力協助第一線防疫人員。

賴清德也呼籲民眾，關鍵時刻，請大家保持冷靜，相信專業，團結落實防疫，「台灣一定能再次度過危機」。

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