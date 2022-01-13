雲林縣社區評鑑結果出爐　麥寮鄉公所榮獲評鑑特優

▲110年度雲林縣社區評鑑結果出爐，麥寮鄉公所榮獲評鑑特優，輔導社區橋頭社區榮獲優等，施厝社區榮獲甲等殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

麥寮鄉公所為了解實際推動社區發展工作成果，辦理年度社區發展工作評鑑，以了解社區居民需求。 麥寮鄉長蔡長昆重視社區發展工作推動，持續編列經費輔導社區，並頒發評鑑獎勵金鼓勵績優社區精進，110年度雲林縣社區評鑑結果出爐，公所榮獲評鑑特優，輔導社區橋頭社區榮獲優等，施厝社區榮獲甲等殊榮。

麥寮鄉長蔡長昆指出，去年在疫情影響下，社區工作雖遭遇許多執行上困難，但參與的社區夥伴仍認真完成各執行計畫，積極凝聚社區的人力與精神，將在地特色以及文化傳承等特點發揮展現，並透過活動讓民眾認識社區，藉此拉近居民彼此間的距離，亦重視人才的培育，讓居民與地方產生更多且更深的連結與互動，並培養對家鄉的認同感。

蔡長昆表示，鄉公所積極扮演社造資源整合平台的角色，今年度亦持續輔導本鄉優良社區三盛社區、海豐社區、橋頭社區、中興社區、光華社區等單位，以「社區帶領社區」的精神共同執行旗艦、防暴等社造計畫，藉由領航社區-三盛社區的經驗傳承集結更多社區的力量，共同加入推展社區營造之行列，達成福利社區化的在地落實。

蔡長昆說，盼透過社造過程，讓更多鄉民參與自己社區公共事務，未來公所也會持續與社區合作，進而提升社區組織能力，強化本所及各社區發展協會溝通聯繫，使社區各項業務能順利推展，共同辦理福利社區化方案，促成社區的整體發展與永續經營，共同打造麥寮鄉社區永續發展願景。

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